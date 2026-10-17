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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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17.10.2026 12:40

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για το διάστημα 19-23 Οκτωβρίου

17.10.2026 12:40
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Συνολικά 71.780.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 83.420 δικαιούχους, από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 21 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και

– από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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plirwmi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για το διάστημα 19-23 Οκτωβρίου

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