ΝΗΣΟΣ: Επτά νέες διεθνείς διακρίσεις στα WorldBeerAwards 2026 για την ελληνική ζυθοποιία της Τήνου

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Με επτά νέες διακρίσεις στα World Beer Awards 2026 ολοκλήρωσε τη φετινή συμμετοχή της η ελληνική μικροζυθοποιία ΝΗΣΟΣ, με έδρα την Τήνο, διευρύνοντας την παρουσία της σε διεθνείς διαγωνισμούς ζυθοποιίας. Η φετινή επίδοση έρχεται να προστεθεί στις οκτώ βραβεύσεις που είχε αποσπάσει το 2025 στον ίδιο θεσμό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 15 μέσα σε δύο χρόνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, όλες οι ετικέτες με τις οποίες συμμετείχε στη φετινή διοργάνωση απέσπασαν διάκριση, καλύπτοντας διαφορετικές κατηγορίες μπύρας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει τη δυνατότητα μιας ελληνικής μικροζυθοποιίας να συμμετέχει με αξιώσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, απέναντι σε παραγωγούς από διαφορετικές αγορές.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή παρουσία της εταιρείας κατέχει η ΝΗΣΟΣ 7 Μποφόρ, η οποία απέσπασε δύο διακρίσεις στην κατηγορία Baltic Porter.

Συγκεκριμένα, έλαβε χρυσό μετάλλιο (Gold Medal), ενώ αναδείχθηκε και Country Winner, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών συμμετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η διπλή αυτή αναγνώριση αποτέλεσε το σημαντικότερο αποτέλεσμα της φετινής συμμετοχής της ζυθοποιίας, η οποία διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της προϊόντα που απευθύνονται σε διαφορετικές προτιμήσεις καταναλωτών.

Παράλληλα, δύο ακόμη ετικέτες απέσπασαν ασημένια μετάλλια. Πρόκειται για τη ΝΗΣΟΣ Αποκάλυψη, στην κατηγορία Belgian Style Dubbel, και τη ΝΗΣΟΣ Easy IPA, στην κατηγορία Session IPA.

Η παρουσία της εταιρείας συμπληρώθηκε από τρία χάλκινα μετάλλια, τα οποία απονεμήθηκαν στη ΝΗΣΟΣ Organic, στην κατηγορία Gluten Free, στη ΝΗΣΟΣ Θολή, στην κατηγορία Seasonal: Maibock/Helles, και στη ΝΗΣΟΣ Pilsner, στην κατηγορία Classic Pilsener.

Συνολικά 49 διεθνείς διακρίσεις

Με τις νέες βραβεύσεις, η ΝΗΣΟΣ ανεβάζει στις 49 τις διεθνείς διακρίσεις που έχει συγκεντρώσει από τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς ζυθοποιίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαδοχική παρουσία της στα World Beer Awards, όπου μέσα σε δύο χρόνια έχει καταγράψει 15 διακρίσεις σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων.

Ο συγκεκριμένος θεσμός συγκεντρώνει κάθε χρόνο συμμετοχές από ζυθοποιίες διαφορετικών χωρών, με την αξιολόγηση να πραγματοποιείται ανά κατηγορία μπύρας. Οι διακρίσεις αποτελούν για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ένα επιπλέον στοιχείο αναγνωρισιμότητας, ιδιαίτερα σε αγορές όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ καθιερωμένων και μικρότερων παραγωγών είναι έντονος.

Η παρουσία της ΝΗΣΟΣ στους διεθνείς διαγωνισμούς συνδέεται και με την ευρύτερη προσπάθεια των ελληνικών μικροζυθοποιιών να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων τους πέρα από την εγχώρια αγορά.

Σε έναν κλάδο όπου οι μεγάλες πολυεθνικές διατηρούν σημαντικά πλεονεκτήματα σε επίπεδο παραγωγής, διανομής και εμπορικής παρουσίας, οι μικρότεροι παραγωγοί αναζητούν τρόπους διαφοροποίησης μέσα από εξειδικευμένες συνταγές και μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων.

Η περίπτωση της ζυθοποιίας από την Τήνο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, καθώς οι φετινές βραβεύσεις προέρχονται από έξι διαφορετικές ετικέτες και καλύπτουν αντίστοιχες κατηγορίες.

Πέρα από την αναγνώριση των προϊόντων, οι διεθνείς διαγωνισμοί μπορούν να λειτουργήσουν και ως μέσο προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων σε επαγγελματίες του κλάδου και σε δυνητικούς εμπορικούς συνεργάτες.

Για τη ΝΗΣΟΣ, οι επτά φετινές διακρίσεις προστίθενται πλέον στο ιστορικό των διεθνών συμμετοχών της, διευρύνοντας το αποτύπωμά της στον χώρο της ζυθοποιίας και ενισχύοντας την παρουσία της ελληνικής παραγωγής στον συγκεκριμένο θεσμό.

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