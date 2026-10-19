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ΤΕΧΝΕΣ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

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19.10.2026 11:32

Όταν η φωτογραφία συναντά τον καμβά: 30 δημιουργοί σε έναν διάλογο εικόνων

19.10.2026 11:32
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Πώς μεταμορφώνεται μια φωτογραφία όταν περνά στο βλέμμα και στα χέρια ενός ζωγράφου; Ποια στοιχεία διατηρούνται, ποια αλλάζουν και ποιες νέες αφηγήσεις γεννιούνται μέσα από το χρώμα και την πινελιά; Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία (ΕΦΕ) προσκαλεί 15 φωτογράφους και 15 ζωγράφους σε μια κοινή έκθεση, που εγκαινιάζεται την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στον Εκθεσιακό Χώρο FIAP, στα Εξάρχεια.

Η ιδέα στηρίζεται σε μια απλή δημιουργική συνθήκη: κάθε φωτογράφος παραχώρησε μία φωτογραφία του ως αφετηρία έμπνευσης και ένας ζωγράφος ανέλαβε να την ερμηνεύσει μέσα από τη δική του εικαστική γλώσσα. Προέκυψαν έτσι δεκαπέντε ζωγραφικές «μεταφράσεις», στις οποίες η αρχική εικόνα αποκτά διαφορετική υλικότητα, χρωματικές εντάσεις και προσωπικές αναγνώσεις.

Ράνια Καπελάρη

Από τον φωτογραφικό φακό στη ζωγραφική ερμηνεία

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται η σχέση ανάμεσα στην έμπνευση και την ερμηνεία, στην παρατήρηση και τη φαντασία. Οι τριάντα δημιουργοί συναντιούνται μέσα από διαφορετικά εργαλεία και εκφραστικές διαδρομές, δίνοντας στον επισκέπτη την ευκαιρία να παρακολουθήσει πώς μια εικόνα μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο, αυτοτελές έργο.

Ανθή Κόλια

Η συνύπαρξη φωτογραφιών και ζωγραφικών έργων προσφέρεται για μια παράλληλη ανάγνωση: ο θεατής μπορεί να αναζητήσει τις συγγένειες, τις αποκλίσεις και τις απρόσμενες λεπτομέρειες που αναδύονται όταν το ίδιο θέμα περνά από τη μία τέχνη στην άλλη.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο Νίκος Λεοντόπουλος, ενώ τη συνεπιμέλεια και τα κείμενα η Χριστίνα Σωτηροπούλου.

Οι συμμετέχοντες και τα εγκαίνια

Φωτογράφοι: Ανδρεάδη (το έργο στην κεντρική φωτό του δημοσιεύματος), Διλάλος, Ζαραφωνίτης, Ζερβός, Καζαγλή, Κολάνης, Κόλλια, Κοτζαμπάσης, Λεοντόπουλος, Μαργαρίτης, Οικονομάκης Μ., Οικονομάκη Π., Τατάκης, Τσίγκας, Τσιτσιρίγκος.

Τάνια Δρογώση

Εικαστικοί: Αλατσάκης, Αποστόλου, Βεντούρης, Γαβαλάς, Γιαννικοπούλου, Διακοδημητρίου, Δρογώση, Καμπιτάκης, Καπελιάρη, Κληρονόμος, Λουλούδης, Μπλιάτσου, Μπούα, Σαλταφέρος, Χατζή.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στον Εκθεσιακό Χώρο FIAP της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας, στην οδό Καλλιδρομίου 87–89 και Τσαμαδού, στα Εξάρχεια.

Άντα Καζαγλή
Γιώργος Σαλταφέρος
Ανδρέας Βεντούρης
Δημήτρης Ζαραφωνίτης

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