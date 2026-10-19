Γιάννης Μίχας: «Χνάρια, μορφές κι απόηχοι» στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

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Η θάλασσα, τα πλοία και οι όψεις του ελληνικού τοπίου αποτελούν σταθερές αναφορές στη ζωγραφική του Γιάννη Μίχα, ο οποίος παρουσιάζει την ατομική έκθεση «Χνάρια, μορφές κι απόηχοι» στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Τα εγκαίνια πραγματοποιούνται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 27 Οκτωβρίου.

Με σπουδές στη Ναυπηγική και μαθητεία κοντά στον Κώστα Ηλιάδη και τον Μανώλη Κουνδουράκη, ο Μίχας έχει διαμορφώσει μια εικαστική γλώσσα που συνδέει τη ρεαλιστική παρατήρηση με τις κυβιστικές αναζητήσεις. Στο έργο του, οι εικόνες του Αιγαίου συναντούν τα λιμάνια, τον ανθρώπινο μόχθο και τη σιωπηλή παρουσία των προσαραγμένων πλοίων, μεταφέροντας στον καμβά μια βιωμένη σχέση με τον θαλασσινό κόσμο.

Η σύνθεση που συνοδεύει την πρόσκληση της έκθεσης δίνει ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της γραφής: νησιωτικά κτίσματα, βάρκες, τμήματα πλοίων και διακοσμητικές μορφές συνυπάρχουν σε ένα πλέγμα γεωμετρικών επιφανειών, όπου οι γαλάζιοι τόνοι εναλλάσσονται με θερμά χρώματα και φωτεινά λευκά.

Πού και πότε

Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Φίλωνος 29, με το ακόλουθο ωράριο:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 11:00–14:30 και 17:00–20:00.

11:00–14:30 και 17:00–20:00. Σάββατο: 11:00–14:30.

Εγκαίνια: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 19:00.

Διάρκεια: 19–27 Οκτωβρίου 2026.

Πληροφορίες: 214 4090158.

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