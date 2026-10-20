Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

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O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επικοινώνησε τηλεφωνικά την Τρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Badr Abdelatty.

«Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από το Μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στο Χ.

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