Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

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O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επικοινώνησε τηλεφωνικά την Τρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Badr Abdelatty.
«Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από το Μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στο Χ.
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