Νίκος Παπανδρέου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Να σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ προς Τουρκία και Λιβύη

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Την στάση που θα κρατήσει απέναντι στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατευθύνονται προς την Τουρκία και τη Λιβύη, κατέστησε σαφή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου σε δήλωσή του μετά την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη βουλή της Λιβύης.

«Σήμερα στην Ευρωβουλή, στην Ολομέλεια, συζητήθηκε η σχέση της Ευρώπης με τις μεσογειακές χώρες. Θυμίζω ότι αυτό ήταν ένα θέμα, που σήκωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 1980, με αποτέλεσμα τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα», ανέφερε ο Έλληνας ευρωβουλευτής και πρόσθεσε:«Τι συγκυρία όμως! Σήμερα ενέκρινε η Λιβυκή Βουλή. Για αυτό ακριβώς το λόγο θα ζητήσω να παύσουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς αυτές τις χώρες μέχρι να συνετιστούν και να σταματήσουν να παρανομούν».

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