Dardanel Greece: Τζίρος κοντά στα 26 εκατ. ευρώ και επιστροφή στην κερδοφορία μέσα στο 2026

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Σε φάση σταθεροποίησης των πωλήσεων και βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεών της βρίσκεται η Dardanel Greece, η οποία ολοκλήρωσε το 2025 με κύκλο εργασιών 25,88 εκατ. ευρώ, έναντι 25,52 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η αύξηση του τζίρου κατά 1,4% αποτυπώνει μια περισσότερο συγκρατημένη πορεία σε σχέση με την ανάπτυξη που είχε καταγράψει η εταιρεία τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η διοίκηση δίνει έμφαση στη διατήρηση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά και στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης Διαχείρισης, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 13,09 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία διατηρεί μηδενικό δανεισμό.

Παράλληλα, ο δείκτης κυκλοφορούντων στοιχείων προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε στο 226%, υποδηλώνοντας σημαντικό περιθώριο κάλυψης των άμεσων οικονομικών υποχρεώσεων.

Η απουσία τραπεζικού δανεισμού περιορίζει την έκθεση της επιχείρησης στο κόστος χρηματοδότησης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεταβολές των επιτοκίων και των τιμών ενέργειας επηρεάζουν τις παραγωγικές επιχειρήσεις.

Στο επενδυτικό σκέλος, η Dardanel Greece ολοκλήρωσε στις αρχές του 2026 την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της στο Αίγιο.

Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στον σχεδιασμό περιορισμού της ενεργειακής εξάρτησης και του λειτουργικού κόστους.

Η εξέλιξη που αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2026, κατά το οποίο η εταιρεία επέστρεψε στην κερδοφορία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε.

Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρήσει τη βελτιωμένη οικονομική εικόνα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για νέα ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των εμπορικών της δραστηριοτήτων.

Το ζητούμενο για το επόμενο διάστημα είναι κατά πόσο η επιστροφή στα κέρδη θα συνοδευτεί από ταχύτερη αύξηση των πωλήσεων, καθώς η ενίσχυση του τζίρου παραμένει περιορισμένη.

Σε κάθε περίπτωση, η συνδυασμένη εικόνα μηδενικού δανεισμού, ρευστότητας και νέων ενεργειακών επενδύσεων δημιουργεί μια διαφορετική αφετηρία για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

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