Προς τα 111 δολάρια το Brent και τα 87 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο

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Aνοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές ενώ σταθεροποιητικά, στην περιοχή πάνω από τα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, διαπραγματεύεται το φυσικό αέριο, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο πετρελαϊκό πεδίο Σαϊμπάχ της Saudi Aramco, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Το περιστατικό ανέδειξε την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και ενίσχυσε τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, με αποτέλεσμα νέο γύρο ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Το αργό πετρέλαιο Brent κινείται προς τα 111 δολάρια το βαρέλι στη συνεδρίαση της Πέμπτης (22.10.2026) ενώ το αργό τύπου WTI ακολουθεί διακυμάνσεις οριακά χαμηλότερα από τα 100 δολάρια.

Στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έδωσαν εντολή σε μέρος του προσωπικού και στα μέλη των οικογενειών τους να αποχωρήσουν από τις αμερικανικές πρεσβείες στη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, η Ουκρανία εξαπέλυσε αυτή την εβδομάδα επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με drones κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές. Με την κίνηση αυτή, το Κίεβο σηματοδοτεί την πρόθεσή του να εμποδίσει τη Μόσχα από το να επεκτείνει τις εξαγωγές ντίζελ, στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Πούτιν.

Ωστόσο, η περαιτέρω άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενδέχεται να περιοριστεί από την αύξηση των αποστολών αργού από τη Μέση Ανατολή, καθώς οι ροές εξαγωγών πλησιάζουν τα επίπεδα προ της έναρξης των συγκρούσεων.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας αυξήθηκαν κατά 7,9% τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο. Επιπλέον, η Ρωσία αναμένεται να παραδώσει την πρώτη της παρτίδα ντίζελ στις ΗΠΑ σήμερα.

Πάνω από τα 87 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη παραμένουν πάνω από τα 87 ευρώ ανά MWh στις συναλλαγές της Πέμπτης, κινούμενες ελάχιστα κάτω από τα υψηλότερα επίπεδα εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, καθώς οι περιορισμένες προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Μέση Ανατολή και τα χαμηλά αποθέματα ενέτειναν τις ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ έχουν εγείρει αμφιβολίες ως προς το πόσο γρήγορα μπορούν να αποκατασταθούν οι αποστολές αερίου από την περιοχή, με τις εξαγωγές LNG να κινούνται περίπου 80% χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Οι εναλλακτικοί προμηθευτές διαθέτουν περιορισμένη ικανότητα να καλύψουν άμεσα το κενό που προκύπτει από την απώλεια των εξαγωγών του Κόλπου, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο να διατηρηθούν οι συνθήκες στενότητας στην αγορά έως και το 2027.

Τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονταν στο 74,58% της χωρητικότητάς τους, το χαμηλότερο επίπεδο για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την έναρξη της καταγραφής στοιχείων το 2009, αφήνοντας την περιοχή με περιορισμένο απόθεμα ασφαλείας ενόψει του χειμώνα.

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