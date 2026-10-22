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22.10.2026 08:05

Τράπεζα Κύπρου: Εξαγορά χαρτοφυλακίου 570 εκατ. ευρώ από την CDB με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη

22.10.2026 08:05
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Στην ενίσχυση της παρουσίας της στην κυπριακή τραπεζική αγορά προχωρά η Τράπεζα Κύπρου, ολοκληρώνοντας την απόκτηση χαρτοφυλακίου δανείων και καταθέσεων συνολικού ύψους περίπου 570 εκατ. ευρώ από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως (CDB).

Η συναλλαγή περιλαμβάνει εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου 130 εκατ. ευρώ και καταθέσεις ύψους 440 εκατ. ευρώ, καθώς και ορισμένα ακόμη περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας ανακοινώθηκε μετά την εκπλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων. Είχαν προηγηθεί σχετικές ανακοινώσεις τον Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με τίμημα κοντά στην ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου και αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.

Η εκτιμώμενη επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση περιορίζεται περίπου στις 30 μονάδες βάσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνθεση του χαρτοφυλακίου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του αφορά καταθέσεις. Η διεύρυνση της καταθετικής βάσης δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης και διαχείρισης της ρευστότητας, σε ένα περιβάλλον όπου οι τράπεζες επιδιώκουν να διατηρήσουν χαμηλό κόστος άντλησης κεφαλαίων.

Παράλληλα, η απόκτηση εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύει άμεσα το δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, χωρίς να απαιτείται η σταδιακή δημιουργία νέων πιστοδοτήσεων αντίστοιχου ύψους.

Η κίνηση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Τράπεζας Κύπρου για συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και επιλεκτικών εξαγορών.

Η διοίκηση επιδιώκει να αξιοποιήσει ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν την πελατειακή βάση, τα έσοδα και τη θέση της στην αγορά, διατηρώντας παράλληλα την κεφαλαιακή επάρκεια σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Η συναλλαγή επιβεβαιώνει ότι η συγκέντρωση δραστηριοτήτων στον τραπεζικό κλάδο της Κύπρου εξακολουθεί να δημιουργεί περιθώρια επιχειρηματικών κινήσεων.

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