Τράπεζα Κύπρου: Εξαγορά χαρτοφυλακίου 570 εκατ. ευρώ από την CDB με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην ενίσχυση της παρουσίας της στην κυπριακή τραπεζική αγορά προχωρά η Τράπεζα Κύπρου, ολοκληρώνοντας την απόκτηση χαρτοφυλακίου δανείων και καταθέσεων συνολικού ύψους περίπου 570 εκατ. ευρώ από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως (CDB).

Η συναλλαγή περιλαμβάνει εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου 130 εκατ. ευρώ και καταθέσεις ύψους 440 εκατ. ευρώ, καθώς και ορισμένα ακόμη περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας ανακοινώθηκε μετά την εκπλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων. Είχαν προηγηθεί σχετικές ανακοινώσεις τον Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με τίμημα κοντά στην ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου και αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.

Η εκτιμώμενη επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση περιορίζεται περίπου στις 30 μονάδες βάσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνθεση του χαρτοφυλακίου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του αφορά καταθέσεις. Η διεύρυνση της καταθετικής βάσης δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης και διαχείρισης της ρευστότητας, σε ένα περιβάλλον όπου οι τράπεζες επιδιώκουν να διατηρήσουν χαμηλό κόστος άντλησης κεφαλαίων.

Παράλληλα, η απόκτηση εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύει άμεσα το δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, χωρίς να απαιτείται η σταδιακή δημιουργία νέων πιστοδοτήσεων αντίστοιχου ύψους.

Η κίνηση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Τράπεζας Κύπρου για συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και επιλεκτικών εξαγορών.

Η διοίκηση επιδιώκει να αξιοποιήσει ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν την πελατειακή βάση, τα έσοδα και τη θέση της στην αγορά, διατηρώντας παράλληλα την κεφαλαιακή επάρκεια σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Η συναλλαγή επιβεβαιώνει ότι η συγκέντρωση δραστηριοτήτων στον τραπεζικό κλάδο της Κύπρου εξακολουθεί να δημιουργεί περιθώρια επιχειρηματικών κινήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Η THEON ανακοινώνει νέες παραγγελίες ύψους περίπου 45 εκατ. ευρώ για συστήματα Νυχτερινής Όρασης από δύο ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ

Νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου: Συνεργασία με το ΙΤΕ για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Στήριξη στις δράσεις της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας για την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 2026 στην Αθήνα