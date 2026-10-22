EFA Group: Σχέδιο εισόδου σε χρηματιστήριο της Euronext εντός διετίας – Επενδύσεις στην αμυντική τεχνολογία

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Η χρηματιστηριακή εισαγωγή μέσα στην επόμενη διετία, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και η διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου στη διεθνή αμυντική αγορά βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού του EFA Group, με τον Κρίστιαν Χατζημηνά να προετοιμάζει το επόμενο βήμα ανάπτυξης του ομίλου.

Η σημαντικότερη κίνηση αφορά την προοπτική εισαγωγής των μετοχών του EFA Group σε μία από τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές που διαχειρίζεται ο όμιλος Euronext, στον οποίο έχει ενταχθεί πλέον και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό με χρονικό ορίζοντα δύο ετών, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την αγορά στην οποία θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγή.

Η Αθήνα βρίσκεται μεταξύ των επιλογών, αλλά δεν θεωρείται δεδομένη. Η διοίκηση εξετάζει τις διαθέσιμες εναλλακτικές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ελληνικός όμιλος αμυντικής τεχνολογίας να επιλέξει κάποιο από τα χρηματιστήρια του εξωτερικού που συμμετέχουν στο δίκτυο της Euronext.

Η προοπτική αυτή έρχεται σε συνέχεια των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στη μετοχική σύνθεση του ομίλου τον Δεκέμβριο του 2025. Τότε, η Motor Oil, μέσω της IREON Ventures, και η EOS Capital Partners, μέσω του EOS Hellenic Renaissance Fund II, εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο του EFA Group, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική του βάση.

Η παρουσία των δύο επενδυτικών σχημάτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επόμενων κινήσεων, καθώς ο όμιλος επιδιώκει να διευρύνει τη δραστηριότητά του σε μια περίοδο αυξανόμενης ζήτησης για αμυντικές τεχνολογίες.

Επένδυση 6 εκατ. ευρώ και νέες προσλήψεις

Στο τεχνολογικό πεδίο, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ανάπτυξη της STHENOS AI, της εταιρείας που δημιούργησε το EFA Group το 2025, με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της στην άμυνα.

Για τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας πραγματοποιήθηκε επένδυση ύψους 6 εκατ. ευρώ, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει σημαντική αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού. Από περίπου 30 εργαζομένους σήμερα, η ομάδα τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να ενισχυθεί στα 80 άτομα.

Επικεφαλής της STHENOS AI είναι ο Μάρκος Χατζημηνάς, γιος του ιδρυτή του ομίλου. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών που επιτρέπουν την ταχύτερη επεξεργασία πληροφοριών και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε σύνθετα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Στο συγκεκριμένο πεδίο συνεργάζεται με τη SCYTALYS, επίσης εταιρεία του EFA Group, για την ανάπτυξη νέας γενιάς συστημάτων διοίκησης και ελέγχου. Βασική κατεύθυνση είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου υποστήριξης των ανθρώπινων αποφάσεων και όχι η πλήρης υποκατάστασή τους.

Η συνεργασία με τη Shield AI και τα drones

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής αφορά και τα μη επανδρωμένα συστήματα, έναν τομέα που συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις ένοπλες δυνάμεις διεθνώς.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συνεργασία του EFA Group με την αμερικανική Shield AI, η οποία αναπτύσσει λογισμικό αυτόνομης λειτουργίας για αμυντικές εφαρμογές.

Η χρήση drones, αλλά και η ανάγκη αντιμετώπισής τους, δημιουργούν νέα δεδομένα στην αμυντική βιομηχανία, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις απαιτούν ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων, αποτελεσματικότερη διασύνδεση συστημάτων και μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Κρίστιαν Χατζημηνάς και στο ζήτημα της τεχνολογικής αυτονομίας. Η δυνατότητα ελέγχου του πηγαίου κώδικα, η διαχείριση των δεδομένων και ο περιορισμός της εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές αποτελούν βασικές προτεραιότητες, καθώς η πρόσβαση στην τεχνολογία αποκτά κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των αμυντικών συστημάτων.

Οι ελληνικές συμβάσεις ως διαβατήριο για το εξωτερικό

Το επόμενο στοίχημα για τον όμιλο είναι η αξιοποίηση των έργων που αναλαμβάνει στην Ελλάδα ως βάση για την επέκταση στις διεθνείς αγορές.

Οι συμβάσεις που συνδέονται με τις ανάγκες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να προσφέρουν την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή εμπειρία που απαιτούνται για τη διεκδίκηση αντίστοιχων προγραμμάτων στο εξωτερικό.

Η στρατηγική δεν περιορίζεται, επομένως, στην εγχώρια αγορά. Αντίθετα, επιδίωξη είναι οι λύσεις που αναπτύσσονται στην Ελλάδα να αποκτήσουν διεθνή εμπορική προοπτική, με τον όμιλο να διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στην ευρωπαϊκή και διεθνή αμυντική βιομηχανία.

Σε αυτή την προσπάθεια, η σχεδιαζόμενη εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρόσθετο εργαλείο άντλησης κεφαλαίων και χρηματοδότησης νέων επενδύσεων.

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