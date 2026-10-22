Σφοδρή κόντρα Κωνσταντοπούλου-Χρηστίδη με αιχμή τη συνάντηση με Ισραηλινούς στην Αθηναϊκή Λέσχη – «Τι δουλειά είχατε με τους ακροδεξιούς;»

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Σφοδρή κόντρα μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Χρηστίδη ξέσπασε στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα social media, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ για τη συμμετοχή του στη συνάντηση με ισραηλινό λόμπι στην Αθηναϊκή Λέσχη.

«Δεν έχω πέσει από τα σύννεφα απλώς, έχω σοκαριστεί από αυτό το γεγονός» είπε από το βήμα της Βουλής η Ζωή κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στον Παύλο Χρηστίδη, ρωτώντας τον: «Τι δουλειά έχετε εσείς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, με την Israel Allies Foundation και με όλους τους ακροδεξιούς είτε είναι υπουργοί της κυβέρνησης ο Γεωργιάδης ο Πλεύρης, είτε είναι Σπαρτιάτες όπως ο Κόντης. Γιατί το κόμμα σας δεν έχει πει κουβέντα;».

«Το να χτίζετε θύλακα μυστικό, από βουλευτές, συνιστά σοβαρή παραβίαση των κοινοβουλευτικών σας καθηκόντων» ανέφερε η Ζωή κωνσταντοπούλου κατηγορώντας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι έκανε κριτική για το Τουρκολιβυκό και την Εξωτερική Πολιτική αλλά «πώς θα γίνει ανεξάρτητη και πατριωτική εξωτερική πολιτική, με μυστικές συναντήσεις με εκπροσώπους του Νετανιάχου που είναι καταζητούμενος με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο; Παραδίδοντας τη χώρα σε ξένη κυβέρνηση που όπως φαίνεται παρακολουθούσε όλη την κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις;».

«Ετσι ερμηνεύεται η σιωπή σας» – «Ψέματα για Βαλυράκη»

Αυτά, είπε, «δε μπορούν να μένουν απέξω και να απαντά ο κ. Κακλαμάνης το πρωί στη Διάσκεψη, στον κ. Καζαμία ότι αυτά δεν αφορούν τη βουλή». Πρόκειται για «μείζον γεγονός» είπε «που παραβιάζει το Σύνταγμα και το κοινοβουλευτικό καθήκον».

Από τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ ο κ. Χρηστίδης έκανε λόγο για fake news, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να συνεχίζει, λέγοντας πως αυτή η σιωπή του ΠΑΣΟΚ για το θέμα, ερμηνεύει πολλά όπως τη «σιωπή για μείζονα θέματα» την «έλλειψη βούλησης να χτυπήσει την κυβέρνηση σε ζητήματα που είναι καταεκτεθειμένη», τη «σύμπραξη στη στοχοποίησή μου», τη «σιωπή για την υπόθεση Βαλυράκη».

Παίρνοντας το λόγο ο Παύλος Χρηστίδης, κατηγόρησε για ψέματα καταρχάς σε όσα είπε για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση Βαλυράκη: «Να λέτε εσείς σε εμένα για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, και την παρουσία μας εκεί, που με έχετε δει όσες φορές με έχετε δει. Να λέτε τέτοια ψέματα!»

Η φωτογραφία με τα λουλούδια του Μεϊμαράκη

Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έπαιρνε πρωτοβουλίες για το Παλαιστινιακό ήδη από το 2016, ενώ παρουσίασε φωτογραφία με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να δέχεται λουλούδια από τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, προκειμένου να υπογραμμίσει το επιχείρημά του: «Επειδή πήρε τα λουλούδια άλλαξε τις απόψεις της, διαμόρφωσε άλλη πολιτική αντίληψη; Έγινε ένα με τη ΝΔ;» Διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Κλιμακώνοντας την αντεπίθεσή του κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης για επικοινωνιακό σόου: «Εσείς ό,τι κάνετε το κάνετε για επικοινωνιακό σόου και σε αυτό το βάλτο δε θα σας ακολουθήσω και θα πρέπει να ζητήσετε συγνώμη γιατί εσείς παράγετε fake news και γνωρίζετε τις απαντήσεις που έχουμε δώσει για όλα τα ζητήματα και τη στάση που έχει το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά για το παλαιστινιακό και απέναντι στην προσπάθεια Νετανιάχου τον οποίο υπερασπίζεται ο κ. Γεωργιάδης στην εκτόπιση των παλαιστινίων».

«Αυτή είναι η φωτογραφία υποδοχής μου όταν ανακοινώθηκε πως προτείνομαι ως επόμενη πρόεδρος της Βουλής» αντέτεινε η Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας στη συνέχεια: «Σας συμπαθώ κι έπεσα από τα σύννεφα όταν είδα ότι ήσασταν κι εσείς ανάμεσα σε αυτούς τους λύκους» αλλά «είναι σοβαρό αυτό που κάνατε». Γιατί «ήταν μια μυστική συνάντηση η οποία είχε ως στόχο τη δημιουργία θυλάκων μέσα στη Βουλή που προωθεί ξένα συμφέροντα».

«Τον πολιτικό και ιδεολογικό μου δρόμο τον ξέρουν όλοι, είναι δρόμος υπερασπιστής των συμφερόντων της πατρίδας μας. Είναι άθλιο, απαράδεκτο και ντροπιαστικό το παιχνίδι που παίζετε!», απάντησε οργισμένα ο Παύλος Χρηστίδης.

Επίθεση και στον Ανδρουλάκη: «Ο πρόεδρός σας “το έχει ράψει” και κάνει χατίρια»

Η κόντρα συνεχίστηκε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει επίθεση και στον Νίκο Ανδρουλάκη. «Ο πρόεδρός σας ποιεί την νήσσαν. Ο πρόεδρος σας το έχει ράψει. Κάνει χατίρια, γι’ αυτό απείχατε από τις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας του Αβραμόπουλου, του Πλεύρη και του Θεοδωρικάκου. Εμείς δεν θα το βουλώσουμε!», είπε με ένταση.

Επανερχόμενος ο Παύλος Χρηστίδης, την κατηγόρησε ότι με τη στάση της στην ουσία «γράφει τα βιντεάκια που θα βγάλει το βράδυ στα σόσιαλ μίντια» κι ενδιαφέρεται «μόνο για τον προσωπικό της πόνο. Δεν ενδιαφέρεται για την πραγματικότητα, για όσα έχουμε πει για το Παλαιστινιακό, τα αίσχη που κάνει στην συγκεκριμένη περιοχή…».

«Σας επέλεξαν με το αγγελικό πρόσωπο…»

«Είστε μια μούφα αντιπολίτευση και πάτε και συναντιέστε στα κρυφά με φασίστες υπουργούς. Σας κρατάνε! Πείτε μας τι ήταν αυτή η συνάντηση. Απαντήστε! Σας επέλεξαν με το αγγελικό πρόσωπο, που δεν θα το υποψιαζόμασταν ποτέ!», ανταπάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

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