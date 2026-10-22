search
ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 08:58
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.10.2026 07:30

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Αύριο το απόγευμα οι πρώτες πληρωμές – Πριν την 28η Οκτωβρίου στα ATM όλοι οι δικαιούχοι (video)

22.10.2026 07:30
syntaxeis_atm_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Λίγες μέρες νωρίτερα, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου σε όλους τους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, και αυτόν τον μήνα οι πληρωμές θα ακολουθήσουν τον κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Πιο αναλυτικά, οι συντάξεις των μη μισθωτών έχει ανακοινωθεί ότι θα καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώ των μισθωτών την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Όπως συμβαίνει όμως κάθε μήνα, τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οπότε για τους μη μισθωτούς, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από αύριο (23/10) το βράδυ, καθώς μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Αντίστοιχα, οι μισθωτοί θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Συντάξεις μη μισθωτών

Οι συντάξεις αναμένεται να καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου (απόγευμα Παρασκευής 23/10).

Η κατηγορία αυτή αφορά:

  • Συνταξιούχους ΟΑΕΕ
  • Συνταξιούχους ΟΓΑ
  • Συνταξιούχους ΕΤΑΑ Μη Μισθωτών
  • Όλους τους νέους συνταξιούχους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά, με βάση τον Νόμο 4387/2016.

Συντάξεις μισθωτών

Οι συντάξεις αναμένεται να καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου (απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου).

Πιο συγκεκριμένα αφορά:

  • Συνταξιούχους ΙΚΑ
  • Συνταξιούχους Δημοσίου
  • Συνταξιούχους ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
  • ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ
  • ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • ΔΕΗ
  • ΟΤΕ.

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 29 του μήνα.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Διαβάστε επίσης:

Η «ακτινογραφία» της ακρίβειας: Στα 347€ το σούπερ μάρκετ – Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων από ΕΚΤ

Προς τα 111 δολάρια το Brent και τα 87 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο

Αναδρομικά συντάξεων: Φορολογικός λογαριασμός για 55.000 συνταξιούχους – Πώς εξοφλείται σε 72 δόσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
state_department
ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «αδειάζει» την Αθήνα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Ελλάδα και Τουρκία να επιλύσουν διμερώς τις διαφορές τους» (video)

lazaridis_giannakopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ενόχληση και στη ΝΔ με Λαζαρίδη

liolios avgenakis vasilakopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από το πείραμα Αυγενάκη για τον έλεγχο των ομοσπονδιών στις συλλήψεις για στημένα: Ποιος θα απολογηθεί για το ελληνικό μπάσκετ;

petrelaio-thermansis_0110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η εικονική «ανακούφιση» των 1,564€ που καταβροχθίζει έναν ολόκληρο μισθό

galis 776- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας και ο… Γκάλης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
douvikas-eksot
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ασταμάτητος ο Δουβίκας, η Κόμο «διέλυσε» με 4-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ilioupoli-sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Μετά τις αντιδράσεις για τις σχολικές τουαλέτες, ο Δήμος προγραμματίζει νέες εργασίες στο 5ο Γυμνάσιο

liolios basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο Λιόλιου: Μέχρι και μαθητικό αγώνα μπάσκετ για στημένη διαιτησία ερευνά ο εισαγγελέας - 52 βολές και… ίδιοι διαιτητές

liolios-stimena-82349
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με τα στημένα στο μπάσκετ: Τα μηνύματα Λιόλιου, οι καταγγελίες και η έρευνα - Στην Ευελπίδων την Πέμπτη οι συλληφθέντες

karxarias new
ΚΟΣΜΟΣ

Tρόμος στα νερά του Μεξικού: Φόβοι ότι καρχαρίες κατασπάραξαν 11 άτομα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 08:58
state_department
ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «αδειάζει» την Αθήνα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Ελλάδα και Τουρκία να επιλύσουν διμερώς τις διαφορές τους» (video)

lazaridis_giannakopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ενόχληση και στη ΝΔ με Λαζαρίδη

liolios avgenakis vasilakopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από το πείραμα Αυγενάκη για τον έλεγχο των ομοσπονδιών στις συλλήψεις για στημένα: Ποιος θα απολογηθεί για το ελληνικό μπάσκετ;

1 / 3