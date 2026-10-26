Circet Europe: Επεκτείνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά ενέργειας με την εξαγορά της Paralos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην αγορά των ενεργειακών υποδομών επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα η Circet Europe, αποκτώντας τον έλεγχο του ομίλου Paralos. Η συναλλαγή έλαβε το «πράσινο φως» της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεύρυνση της παρουσίας του ευρωπαϊκού ομίλου πέρα από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, στον οποίο δραστηριοποιείται ήδη στη χώρα μας.

Με την ομόφωνη απόφαση 922/2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Πάραλος Ενεργειακή ΙΚΕ και των θυγατρικών της από τη Circet Europe SAS. Η συναλλαγή είχε γνωστοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά δραστηριότητες κατασκευής ενεργειακών υποδομών και εγκατάστασης εξειδικευμένων τεχνολογικών συστημάτων.

Η Paralos δραστηριοποιείται στην κατασκευή ενεργειακών έργων με τη μέθοδο EPC, η οποία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού και την κατασκευή. Στο αντικείμενό της εντάσσεται επίσης η εγκατάσταση συστημάτων SCADA, που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τον απομακρυσμένο έλεγχο εγκαταστάσεων.

Πρόκειται για δραστηριότητες που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο εκσυγχρονισμός των δικτύων και η ψηφιοποίηση των υποδομών δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες.

Μέχρι σήμερα, η παρουσία της Circet Europe στην ελληνική αγορά περιοριζόταν στη Circet Hellas, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Με την προσθήκη της Paralos, ο όμιλος αποκτά πρόσβαση σε μια διαφορετική αγορά υποδομών, με δυνατότητες ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι από τη συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν προκύπτουν οριζοντίως ή καθέτως επηρεαζόμενες αγορές. Κατά συνέπεια, έκρινε ότι η εξαγορά δεν δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη λειτουργία του ανταγωνισμού.

Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον και για την ευρύτερη ελληνική αγορά τεχνικών έργων. Η είσοδος ενός διεθνούς ομίλου σε μια εταιρεία με εξειδίκευση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις αντανακλά τη σημασία που αποκτούν οι υποδομές ενέργειας για τους επενδυτές.

Το επόμενο διάστημα θα φανεί κατά πόσο η νέα μετοχική σύνθεση θα οδηγήσει σε διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Paralos και σε διεκδίκηση μεγαλύτερων έργων.

Για την ώρα, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έγκρισης, το τίμημα της συναλλαγής ή συγκεκριμένοι νέοι επενδυτικοί στόχοι.

Διαβάστε επίσης:

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τη «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» – Τα δημοτικά σχολεία ενώνουν δυνάμεις για το νερό

ΑΔΜΗΕ: Το 2027 οι διαγωνισμοί για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας και κατασκευή από το 2028

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Συμφωνία με Mubadala και ΕΑΤΕ ανοίγει νέες προοπτικές για επενδύσεις στην Ελλάδα