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27.10.2026 06:17

Εθνική Τράπεζα: Πρόωρη εξόφληση ομολόγων 285 εκατ. ευρώ και κινήσεις περιορισμού του κόστους τραπεζικής χρηματοδότησης

27.10.2026 06:17
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Σε πρόωρη αποπληρωμή ομολογιακού δανεισμού ύψους 284,8 εκατ. ευρώ προχωρά η Εθνική Τράπεζα, αξιοποιώντας το δικαίωμα εξαγοράς τίτλων που είχε εκδώσει το 2022, με αρχικό επιτόκιο 7,25%. Η κίνηση εντάσσεται στη διαχείριση των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων του ομίλου, με βασικό στόχο τον περιορισμό του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού, χωρίς να επηρεάζεται η συμμόρφωση με τις εποπτικές απαιτήσεις.

Πρόκειται για ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, γνωστές ως Senior Preferred, οι οποίες εκδόθηκαν στις 22 Νοεμβρίου 2022, με αρχικό ποσό 500 εκατ. ευρώ και ημερομηνία λήξης την 22α Νοεμβρίου 2027.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συγκεκριμένων τίτλων ανέρχεται σε 284,835 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς για το σύνολο των ομολογιών που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κυκλοφορία.

Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί στο 100% της ονομαστικής αξίας, ενώ στους επενδυτές θα καταβληθούν και οι δεδουλευμένοι τόκοι που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία αποπληρωμής.

Η σημασία για το κόστος δανεισμού

Το συγκεκριμένο ομόλογο είχε εκδοθεί σε μια περίοδο σημαντικής ανόδου των διεθνών επιτοκίων, γεγονός που είχε αυξήσει το κόστος άντλησης κεφαλαίων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Το αρχικό επιτόκιο 7,25% είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον χρηματοδότησης, καθιστώντας οικονομικά ενδιαφέρουσα την πρόωρη εξόφληση.

Ενδεικτικά, με βάση το ανεξόφλητο κεφάλαιο των 284,8 εκατ. ευρώ και το αρχικό επιτόκιο, η ετήσια επιβάρυνση από τόκους αντιστοιχεί σε περίπου 20,6 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για θεωρητικό υπολογισμό με βάση το αρχικό κουπόνι, καθώς οι τίτλοι προβλέπουν δυνατότητα αναπροσαρμογής του επιτοκίου.

Βασική παράμετρος της απόφασης είναι και η εποπτική αντιμετώπιση των τίτλων. Οι συγκεκριμένες ομολογίες είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της κάλυψης των απαιτήσεων MREL, δηλαδή των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που οφείλουν να διατηρούν οι τράπεζες.

Οι απαιτήσεις αυτές εξασφαλίζουν ότι ένα πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει επαρκή μέσα για την απορρόφηση ενδεχόμενων ζημιών σε περίπτωση εξυγίανσης.

Καθώς πλησιάζει η λήξη τους, οι τίτλοι παύουν σταδιακά να προσμετρώνται πλήρως στις σχετικές εποπτικές απαιτήσεις. Η Εθνική έχει ήδη εξασφαλίσει, όπως ανακοίνωσε, ότι η πρόωρη αποπληρωμή δεν επηρεάζει τη συμμόρφωσή της με το ισχύον πλαίσιο.

Η απόφαση αντανακλά τη δυνατότητα της τράπεζας να διαχειρίζεται ενεργητικά τις κεφαλαιακές και χρηματοδοτικές της υποχρεώσεις, αποσύροντας ακριβές εκδόσεις προηγούμενων ετών.

Παράλληλα, δημιουργεί περιθώρια εξοικονόμησης χρηματοοικονομικού κόστους, το ύψος των οποίων θα εξαρτηθεί από τη συνολική διάρθρωση της χρηματοδότησης και τις ανάγκες αναπλήρωσης επιλέξιμων υποχρεώσεων.

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