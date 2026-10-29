Τα… μυστήρια της Λαγκάρντ: Ο χρόνος της παραίτησής της και η… δυστοκία εξεύρεσης διαδόχου στην ΕΚΤ

Takeaways by to pontiki AI Η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε την παραίτησή της από τη θέση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις 7 Φεβρουαρίου 2027, ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση της θητείας της.

Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα για το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς της στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027, παρόλο που η ίδια έχει αποκλείσει κατηγορηματικά αυτό το σενάριο.

Η αποχώρησή της παρέχει στον Εμανουέλ Μακρόν τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής του διαδόχου της, η οποία απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.

Ο επόμενος επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα κληθεί να διαχειριστεί την πολιτική των επιτοκίων, καθώς και τις οικονομικές προκλήσεις που σχετίζονται με το χρέος και τον πληθωρισμό.

Ήδη διαφαίνονται διεργασίες για τη διαδοχή, με την Ολλανδία να στηρίζει τον Κλάας Κνοτ και την Ισπανία να προκρίνει τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος για τη θέση.

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Η απόφαση της Κριστίν Λαγκάρντ να παραιτηθεί από πρόεδρος της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, ένα χρόνο πριν το τέλος της θητείας της, προκάλεσε πολλά ερωτήματα στις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς η 70χρονη Γαλλίδα δικηγόρος δεν είχε δείξει διάθεση… φυγής.

Ωστόσο, προσεκτικοί παρατηρητές είχαν σημειώσει ότι η Λαγκάρντ, εδώ και κάμποσο καιρό έμοιαζε να κινείται περισσότερο με γνώμονα την πολιτική και λιγότερο τη στενή εντολή της ΕΚΤ, τόσο στις αποφάσεις όσο και στις δηλώσεις της. Κι αν και η ίδια έχει αποκλείσει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο, η παραίτησή της θα της επέτρεπε να είναι υποψήφια για την Προεδρία της Γαλλίας στις κρίσιμες εκλογές του Απριλίου του 2027. Υπενθυμίζεται ότι η Λαγκάρντ προέρχεται από την γκωλική Δεξιά (τους Républicains), ωστόσο, μια πιθανή υποψηφιότητά της θα αγκαλιαζόταν και από το «μακρονικό» κέντρο, το οποίο ψάχνεται. Πάντως, το όνομά της «παίζει» τον τελευταίο καιρό για τη θέση του επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Δωράκι στον Μακρόν

Παράλληλα, η παραίτηση της Λαγκάρντ αποτελεί και ένα έμμεσο δώρο στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και τους λοιπούς ηγέτες της Ευρωζώνης, καθώς αποχωρεί πριν τις γαλλικές κάλπες, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν πολιτικό βραχυκύκλωμα και στο Παρίσι, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη – υπενθυμίζεται ότι για την εκλογή νέου προέδρου της ΕΚΤ απαιτείται η ψήφος 16 από τις 21 χώρες της ζώνης του κοινού νομίσματος, οι οποίες θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού. Τώρα, ο Μακρόν θα μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής του νέου ευρω-τραπεζίτη και θα υπάρξει κάποιος χρόνος για διαπραγματεύσεις και παρασκήνιο.

Από εκεί και πέρα, η Λαγκάρντ παραδίδει επιτόκια στο 2,5% και ουσιαστικά αφήνει τον διάδοχό της να «βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά», τόσο όσον αφορά στην πολιτική για το κόστος του χρήματος, όσο – και ίσως βασικότερο – και στη διαχείριση της κρίσης χρέους και ελλείμματος που σοβεί στη Γαλλία και αποτελεί τη βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της ΟΝΕ. Στην ουσία, ο νέος «άρχοντας της Φρανκφούρτης» (έδρας της ΕΚΤ) θα κληθεί να βρει εκ νέου ισορροπία ανάμεσα στις πολιτικές ελέγχου του πληθωρισμούς και του κινδύνου αποδυνάμωσης της οικονομίας της ευρωζώνης, λόγω ακριβού χρήματος.

Δυσκολίες για διάδοχο

Η κατάσταση αυτή είναι που κάνει και δύσκολη την επιλογή του νέου ευρω-τραπεζίτη, παρότι ήδη η Ολλανδία στηρίζει τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας, Κλάας Κνοτ, ως διάδοχο της Λαγκάρντ και η Ισπανία «πουσάρει» τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, γενικό διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS). Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής οι πρόεδροι της ΕΚΤ ήταν ένας Ολλανδός (Βιμ Ντούιζενμπεργκ), ένας Ιταλός (Μάριο Ντράγκι) και δύο Γάλλοι (Ζαν Κλοντ Τρισέ και Κριστίν Λαγκάρντ). Ο Ντούιζενμπεργκ ουσιαστικά ήταν «προσωρινός» (για να ικανοποιηθεί η Γερμανία με την εισαγωγή του ευρώ), ενώ Ντράγκι και Λαγκάρντ θεωρούνται ότι ουσιαστικά «έσωσαν» την ΟΝΕ, με το «whatever it takes» και την ποσοτική χαλάρωση.

Αυτό που αναμένεται να συμβεί είναι μια νέα σύγκρουση Βορρά – Νότου για το «αφεντικό» της ΕΚΤ: Γερμανία και «δορυφόροι» θέλουν κάποιον που να ανταποκρίνεται στη «φειδωλή» προσέγγισή τους, ενώ χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία θα προτιμούσαν κάποιον που να δείχνει την απαραίτητη ευελιξία, όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Αν στα παραπάνω προστεθεί και η απόλυτη ρευστότητα που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια οικονομία, η ενεργειακή κρίση, οι δασμοί του Τραμπ και η δυσκολία συνεννόησης εντός της ΕΕ, γίνεται κατανοητό γιατί αναμένεται δυστοκία στην εξεύρεση διαδόχου για τη Γαλλίδα πρόεδρο της ΕΚΤ.

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