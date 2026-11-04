Αυστραλία: 3 ώρες τη μέρα δωρεάν ρεύμα για να μην πηγαίνει χαμένη η ενέργεια από ΑΠΕ

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Ένα ειδικό δωρεάν τιμολόγιο ρεύματος καθιέρωσε η Αυστραλία προκειμένου να μην πηγαίνει στα «σκουπίδια» η ενέργεια από ΑΠΕ και να επωφελούνται οι πολίτες με 3 ώρες τη μέρα δωρεάν ρεύμα.

Η δωρεάν κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος έχει επιλεγεί να είναι κατά τις μεσημεριανές ώρες, δηλαδή, τις ώρες που τα φωτοβολταϊκά παράγουν περισσότερο ενώ η ζήτηση είναι χαμηλότερη. Για να καταλάβουμε τη διαφορά με την Ελλάδα, στη χώρα μας από την 1η Νοεμβρίου ισχύει το χειμερινό ωράριο του διζωνικού τιμολογίου. Η μειωμένη χρέωση εφαρμόζεται 12.00–15.00 το μεσημέρι και 02.00–05.00 τη νύχτα, κάθε μέρα, και τα Σαββατοκύριακα. Μόνο που η κατανάλωση ρεύματος για αυτές τις ώρες είναι κατά μερικά λεπτά φθηνότερη από την κανονική τιμολόγηση και όχι δωρεάν όπως στην Αυστραλία.

Το πρόγραμμα «Solar Sharer»

Σύμφωνα με το σκεπτικό της αυστραλιανής κυβέρνησης το πρόγραμμα «Solar Sharer» έχει στόχο να αξιοποιεί καλύτερα την πλεονάζουσα ενέργεια από ΑΠΕ, μειώνοντας τις περικοπές παραγωγής. Δηλαδή, μηδενίζει τη χρέωση του ρεύματος για τρεις ώρες το μεσημέρι, ώστε τα νοικοκυριά να χρησιμοποιούν περισσότερη από την ενέργεια από ΑΠΕ που περισσεύει και έτσι να περιορίζονται οι περικοπές παραγωγής και να μειώνεται η ζήτηση κατά τις βραδινές ώρες που μπαίνουν στο σύστημα τα ακριβά ορυκτά καύσιμα.

Το πρόγραμμα «Solar Sharer» της αυστραλιανής κυβέρνησης είναι σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2026 και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαθέτουν έξυπνους μετρητές και σε πρώτη φάση στις περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Νότιας Αυστραλίας και του νοτιοανατολικού Κουίνσλαντ. Κατά τη διάρκεια των τριών ωρών, που είναι ανάλογα με την περιοχή από τις 11 έως τις 14:00 και από τις 12 έως τις 15:00, τα νοικοκυριά μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν έως και 24 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας. Αν ένα σπίτι χρησιμοποιήσει 26 kWh στο συγκεκριμένο τρίωρο, οι πρώτες 24 είναι δωρεάν και οι υπόλοιπες 2 χρεώνονται με τη χαμηλότερη χρέωση κατανάλωσης που ισχύει στις υπόλοιπες ώρες.

Για να κάνουμε και πάλι μια σύγκριση με τα τιμολόγια ρεύματος που ισχύουν στην Ελλάδα, για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες κάθε μήνα η τιμή του ρεύματος είναι μικρότερη. Αν όμως ένα νοικοκυριό καταναλώσει 250 κιλοβατώρες τότε όλες –και όχι μόνο οι 50 επιπλέον- τιμολογούνται εν είδει ποινής με ακριβότερη τιμή.

Οι 24 κιλοβατώρες είναι μεγάλη ποσότητα για ένα νοικοκυριό αφού σύμφωνα με την αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή, αντιστοιχούν περίπου στην κατανάλωση μιας ολόκληρης ημέρας για ένα μέσο πενταμελές νοικοκυριό.

Για παράδειγμα, ένα σπίτι που καταναλώνει 300 kWh τον μήνα χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 10 kWh την ημέρα. Το ημερήσιο όριο του αυστραλιανού προγράμματος είναι 2,4 φορές πάνω από αυτή την κατανάλωση.

Η χαμένη πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα

Για να καταλάβουμε το μέγεθος της ανισορροπίας όσον αφορά στην παραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ, αρκεί να σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα η τιμή χονδρικής του ρεύματος έπεσε στο μηδέν, κοντά στο μηδέν ή κάτω από αυτό για 1.055,5 ώρες στο πρώτο εννεάμηνο του 2026, έναντι 390 ωρών την ίδια περίοδο του 2025. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ΕΠΑΦΗ δίνει χωριστά τις δύο κατηγορίες, με επεξεργασία των επίσημων αρχείων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 οι 199 μηδενικές ώρες είχαν ήδη σχεδόν φτάσει τις 208 ολόκληρου του 2025, ενώ οι 242 αρνητικές ώρες είχαν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τις 115 ολόκληρου του 2025. Το συμπέρασμα πάντως είναι ότι το ποιος ωφελείται από το φθηνό ρεύμα των φωτοβολταϊκών είναι πολιτική επιλογή.

Η Αυστραλία αποφάσισε να περάσει μέρος αυτού του οφέλους στον λογαριασμό των νοικοκυριών, ακόμη και όσων δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν φωτοβολταϊκά στη στέγη τους. Μηδενίζοντας τη χρέωση για έως 24 κιλοβατώρες το μεσημέρι, δίνει στα νοικοκυριά κίνητρο να χρησιμοποιήσουν ρεύμα την ώρα που περισσεύει και να μεταφέρουν την κατανάλωση μακριά από την ακριβή βραδινή αιχμή.

Στην Ελλάδα, όπου μέσα σε εννέα μήνες η χονδρεμπορική τιμή ήταν σχεδόν μηδενική ή αρνητική για πάνω από 1.000 ώρες, το ερώτημα είναι πόσο από αυτό το φθηνό ρεύμα μπορεί να φτάσει στον λογαριασμό ενός νοικοκυριού. Και η απάντηση είναι ότι μέχρι σήμερα δεν φτάνει τίποτα.

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