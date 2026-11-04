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04.11.2026 13:08

James Bond: Οι ειδικοί είναι πεπεισμένοι ότι έχει βρεθεί ο νέος 007 – Το γεγονός που φούντωσε τις φήμες

04.11.2026 13:08
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credit: Facebook/@James Bond 007

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Γνώστες του χώρου του κινηματογράφου είναι πεπεισμένοι ότι ο Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner) εξασφάλισε τον περιζήτητο ρόλο στην επόμενη ταινία της κινηματογραφικής σειράς Τζέιμς Μποντ (James Bond).

Τον περασμένο μήνα, έγινε γνωστό ότι η μακροσκελής διαδικασία επιλογής για τον ρόλο του 007 είχε περιοριστεί σε τρεις ηθοποιούς: τον Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi), τον πρωταγωνιστή της σειράς «Slow Horses» Τζακ Λόουντεν (Jack Lowden) και έναν τρίτο ηθοποιό, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τέρνερ ο οποίος πρωταγωνίστησε πρόσφατα στη ρομαντική κομεντί «One Night Only» που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή στα Bray Studios στο Μπέρκσαϊρ για δοκιμαστικό.

Όπως όλα δείχνουν, τα δοκιμαστικά για τον ρόλο του 007 πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τρεις έως πέντε ηθοποιούς να καλούνται για ακρόαση.

Επιπλέον, η εφημερίδα The Sun εντόπισε ότι ο Κάλουμ Τέρνερ αποχώρησε από τη θέση του διευθυντή στην Twentytwo Films Ltd, εταιρεία παραγωγής που ίδρυσε πέρυσι με τη σύζυγό του, Dua Lipa. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ένδειξη ότι «καθαρίζει το τοπίο» ενόψει μιας κίνησης που θα μπορούσε να απογειώσει την καριέρα του: την ανάληψη του ρόλου του Μποντ.

Ο απερχόμενος 007, Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) κατέχει το ρεκόρ της μακροβιότερης θητείας στον ρόλο, έχοντας ενσαρκώσει τον χαρακτήρα για 15 χρόνια.

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