Έντεκα χρόνια χωρίς τον Κώστα Τσάκωνα – Οι ατάκες που άφησαν εποχή και το προσωπικό δράμα πίσω από τις κάμερες (Videos)

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Έντεκα χρόνια από τον θάνατο του Κώστα Τσάκωνα, ενός από τους πιο αγαπημένους κωμικούς ηθοποιούς της Ελλάδας συμπληρώνονται σήμερα (4/11).

Αν και δεν υπήρξε ποτέ ο συμβατικός πρωταγωνιστής, η ικανότητά του να μετατρέπει ακόμη και την πιο συνηθισμένη ατάκα σε κωμωδία, σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική φωνή του και τις μοναδικές ατάκες του, τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό, με τον ίδιο να αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον ελληνικό κινηματογράφο.

Πίσω, ωστόσο, από τον ηθοποιό που έκανε τους Έλληνες να γελούν, υπήρχε μια ζωή γεμάτη δυσκολίες και ένας άνθρωπος που βίωνε ένα προσωπικό δράμα.

«Είμαι 100% αυτοδημιούργητος»

Γεννημένος στις 12 Οκτωβρίου 1943 στα Πετράλωνα, ο Κώστας Τσάκωνας γνώρισε από μικρός τη φτώχεια και τη βιοπάλη.

«Δουλεύω από 11 χρονών. Από Αργυρούπολη μέχρι Ασπρόπυργο, πήγαινα με το ποδήλατο για το μεροκάματο. Το βράδυ πήγαινα σχολείο. Νυχτερινή σχολή. Αφού έβγαλα τη σχολή. Δούλεψα σε ένα σωρό εργοστάσια. Έχω δουλέψει τόσο πολύ στη ζωή μου. Έχω κάνει ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, μπογιατζής, πλακάς, τεντάς, μαραγκός. Ό,τι επάγγελμα θες. Και ηθοποιός. Είμαι 100% αυτοδημιούργητος!», είχε εξομολογηθεί ο ίδιος.

Η είσοδός του στον κινηματογράφο έγινε σχεδόν τυχαία, όταν ένας φίλος του τον έπεισε να συμμετάσχει σε μια ταινία μικρού μήκους. Η χαρακτηριστική παρουσία του τράβηξε την προσοχή του σκηνοθέτη Θόδωρου Μαραγκού, με τον οποίο συνδέθηκε, εν τέλει, καλλιτεχνικά για πολλά χρόνια.

«Ο Κώστας ο Ζυρίνης, ήταν συμμαθητής μου και με έκανε ηθοποιό. Με το ζόρι , χωρίς να το καταλάβω. Έκανε μία ταινία -μικρού μήκους γιατί ήθελε να δώσει εξετάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού. Του έκανε φωτογραφία, ο Γιώργος Αρβανίτης. Το δεξί χέρι του Γαβρά. Λοιπόν και κάναμε την πρώτη ταινία μικρού μήκους. Την έδωσα στο μοντάζ και με είδε ο Θόδωρος Μαραγκός», είχε πει για την πρώτη του ταινία.

Η μεγάλη αναγνώριση

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1981 με την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θόδωρου Μαραγκού, με τον Κώστα Τσάκωνα να υποδύεται έναν μορφωμένο νέο που, παρά τις σπουδές του, βρίσκεται αντιμέτωπος με την ανεργία και την αβεβαιότητα.

Η σκηνή στην οποία αρχίζει να υπολογίζει τα χρόνια που πέρασε στα θρανία και στο πανεπιστήμιο, διερωτώμενος τελικά «Τα άλλα έξι πού πήγανε;», που έμεινε στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

H ερμηνεία του Τσάκωνα κατάφερε να συνδυάσει την κωμωδία με την κοινωνική σάτιρα, με την εν λόγω σκηνή να παραμένει επίκαιρη μέχρι και σήμερα.

Οι βιντεοκασέτες, οι αξέχαστες ατάκες και το φανατικό κοινό

Τη δεκαετία του 1980 ο Κώστας Τσάκωνας εξελίχθηκε σε έναν από τους δημοφιλέστερους πρωταγωνιστές της ελληνικής βιντεοκασέτας, με ταινίες όπως η «Κλασική περίπτωση βλάβης» και η «Μεγάλη απόφραξη» να αποκτούν φανατικό κοινό. Η συνεργασία του, δε, με τον Τάσο Κωστή δημιούργησε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κωμικά δίδυμα της εποχής.

Ο Κώστας Τσάκωνας ενσάρκωνε συχνά τον μάστορα που αναλάμβανε να διορθώσει ένα πρόβλημα, προκαλώντας τελικά ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Οι παρεξηγήσεις, οι αυτοσχεδιασμοί και οι απρόβλεπτες αντιδράσεις του αποτελούσαν βασικά στοιχεία της κωμωδίας του, ενώ η φράση «Κλασική περίπτωση βλάβης» ξεπέρασε τα όρια της ομώνυμης ταινίας και πέρασε στην καθημερινή γλώσσα, χρησιμοποιούμενη μέχρι σήμερα για κάθε κατάσταση που μοιάζει να έχει ξεφύγει από τον έλεγχο.

«Γεννήθηκα με τη φάτσα και τη φωνή του Καραγκιόζη»

«Εγώ έχω το χάρισμα ότι γεννήθηκα με τη φάτσα και τη φωνή του Καραγκιόζη», είχε δηλώσει ο ίδιος, που, άλλωστε, δεν δίσταζε να αυτοσαρκάζεται για την εμφάνισή του, περιγράφοντας με τον δικό του τρόπο το ιδιαίτερο κωμικό ταλέντο του.

Παράλληλα με τις κινηματογραφικές του επιτυχίες, ο Κώστας Τσάκωνας είχε εμφανιστεί και σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως τα «Εγκλήματα», «Οι μεν και οι δεν», «Της Ελλάδος τα παιδιά» και «Οι Στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη», ενώ ξεχωριστή υπήρξε και η συμμετοχή του στην ταινία «Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη.

Το προσωπικό δράμα πίσω από τα φώτα

Πίσω από τη δημόσια εικόνα του χαμογελαστού ηθοποιού, η προσωπική ζωή του Κώστα Τσάκωνα ήταν γεμάτη δοκιμασίες.

Το 2004 τραυματίστηκε σοβαρά όταν ένα δέντρο έπεσε στο κεφάλι του, με το ατύχημα να επηρεάζει σημαντικά την υγεία και την καθημερινότητά του, ενώ τα επόμενα χρόνια αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, για τα οποία μιλούσε, μάλιστα, και δημοσίως.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του είχε παραδεχτεί ότι, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, ίσως να μην επέλεγε ξανά το επάγγελμα του ηθοποιού, καθώς παρά την αγάπη του για την υποκριτική, οι απογοητεύσεις και οι οικονομικές ανασφάλειες είχαν αφήσει έντονα τα σημάδια τους.

Στην τελευταία περίοδο της ζωής του έδωσε μάχη με τον καρκίνο, χωρίς ποτέ, ωστόσο, να εγκαταλείψει το χαρακτηριστικό χιούμορ του, ενώ -μεταξύ άλλων- είχε εκφράσει την επιθυμία να ακουστεί στην κηδεία του το τραγούδι «Πέτρινα Χρόνια», επειδή, όπως είχε πει, είχε ζήσει και ο ίδιος δύσκολα χρόνια.

Εκτός από τις προσωπικές του δυσκολίες, ο Κώστας Τσάκωνας είχε αναλάβει τη φροντίδα του αδελφού του που είχε νοητική αναπηρία και της αδελφής του που αντιμετώπιζε επιληψία. Όπωςείχε αποκαλύψει, μετά τον θάνατο του πατέρα τους, το 2004, η ευθύνη για την προστασία και την οικονομική τους στήριξη πέρασε στον ίδιο.

«Έχω έναν αδελφό με νοητική στέρηση και μία αδελφή με επιληψία. Εγώ τους προστατεύω. Όταν πέθανε ο πατέρας μου το 2004, μου άφησε δύο παιδιά να τα προστατεύω εγώ», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του το 2012, αποκαλύπτοντας μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ζωής του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τους κωμικούς ρόλους που τον καθιέρωσαν.

Ο Κώστας Τσάκωνας έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 2015, σε ηλικία 72 ετών. Το 2018, ο σκηνοθέτης και στενός συνεργάτης του Θόδωρος Μαραγκός ολοκλήρωσε το ντοκιμαντέρ «Όλο γελούσε», αφιερωμένο στη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία του ηθοποιού. Ένας τίτλος μοιάζει -θα ΄λεγε κανείς- να συνοψίζει ολόκληρη τη διαδρομή του…

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