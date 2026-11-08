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08.11.2026 15:08

Ναυπακτία: Σοβαρός τραυματισμός κυνηγού από πυροβολισμό

08.11.2026 15:08
kynigi

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Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, μεταφέρθηκε κυνηγός, ο οποίος τραυματίστηκε από πυροβολισμό σε περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δασική περιοχή μεταξύ της Τερψιθέας και της Άνω Χώρας, όπου ο τραυματίας βρισκόταν για κυνήγι μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός φέρεται να προκλήθηκε από εκπυρσοκρότηση κυνηγετικού όπλου. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκπυρσοκρότησε το όπλο δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.

Αρχικά, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου, το οποίο τον διακόμισε στο νοσοκομείο του Ρίου. Για τη μεταφορά του υπήρξε συνεργασία και με το Κέντρο Υγείας Άνω Χώρας.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ατόμου που συνόδευε τον τραυματία και βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπάκτου, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του τραυματισμού και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

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