«Βραχεία λίστα» προβλημάτων για την κυβέρνηση: Ακρίβεια, διαφθορά, εθνικά θέματα και… πρώην

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Την ώρα που η κυβέρνηση έχει στραμμένο το βλέμμα της προς την αλλοδαπή (από τη μία προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει τη σημασία του αποτελέσματος των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ για την Ελλάδα και από την άλλη περιμένοντας την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε., όπου θα συζητηθούν μέτρα για την ενεργειακή κρίση), στο εσωτερικό της χώρας τα προβλήματα παραμένουν… σε μεγάλο βαθμό άλυτα και προκαλούν δημοσκοπική φθορά.

Λίγο – πολύ, τα προβλήματα είναι γνωστά: ακρίβεια, ενεργειακό κόστος, μια αίσθηση διαρκώς επεκτεινόμενης διαφθοράς, κόντρες για τα εθνικά ζητήματα, προεκλογικό… φρένο στη δουλειά της κυβέρνησης, πιέσεις από τα δεξιά… και πάει λέγοντας. Και μπορεί οι δημοσκοπήσεις να μην δείχνουν κάποια απειλή για την κυριαρχία της Ν.Δ. στο πολιτικό σκηνικό, ωστόσο τα «καμπανάκια» που ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτύπησε στο τελευταίο Υπουργικό δείχνουν ότι σε Μαξίμου και Πειραιώς επικρατεί ένας βαθύτερος προβληματισμός για το αμέσως επόμενο διάστημα και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι εξελίξεις ενόψει εκλογών.

Στην πραγματικότητα, ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, έχουν επικεντρωθεί σε μια «βραχεία λίστα» θεμάτων, τα οποία θεωρούν ότι θα «βαρύνουν» περισσότερο στις αποφάσεις των πολιτών λίγο πριν ή και πάνω από τις κάλπες. Μάλιστα, κάποιος θα μπορούσε να περιγράψει αυτά τα ζητήματα ως «πληγές», τις οποίες η κυβέρνηση προσπαθεί να επουλώσει (έστω και σε κάποιο βαθμό), καθώς εκτιμά ότι μόνο έτσι μπορεί η Ν.Δ. να αποκτήσει την απαιτούμενη ώθηση που θα της επιτρέψει να φθάσει στις εκλογές σε θέση πλήρους ισχύος.

Διαφθορά

Σε πρώτο πλάνο – και λόγω εξελίξεων σε αστυνομικό και δικαστικό επίπεδο – βρίσκονται τα φαινόμενα διαφθοράς που αποκαλύπτονται το τελευταίο διάστημα, είτε αυτά αφορούν σε φοροδιαφυγή και άλλες απάτες είτε σε σκανδαλώδεις πρακτικές στον χώρο του αθλητισμού. Οι υποθέσεις του basketgate, της Pizza Fan, του «Χωριάτικου» και της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» έδωσαν στην κυβέρνηση την ευκαιρία να προτάξει το δόγμα «νομιμότητα παντού», απευθυνόμενη κυρίως σε νομοταγείς πολίτες, στους οποίους και στέλνει το μήνυμα ότι… δεν είναι κορόιδα που δεν παρανομούν.

Ταυτόχρονα, η όλη συζήτηση της επέτρεψε να στραφεί κατά της ΕΛ.Α.Σ., επαναφέροντας στο προσκήνιο τους Ποινικούς Κώδικες που είχε ψηφίσει στο παρά ένα των εκλογών του 2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ως απάντηση στις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα ότι ο Μητσοτάκης είναι ο «αρχιερέας της διαφθοράς». Η κυβέρνηση σημειώνει ότι εν τοις πράγμασι αυτή είναι που κυνηγά τη διαφθορά, χωρίς να ενδιαφέρεται για το ποιος εμπλέκεται, και επανέρχεται στη συζήτηση περί «εξυπηρέτησης συμφερόντων» από τους Ποινικούς Κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνοντας λάδι στη «φωτιά» της πόλωσης.

Ωστόσο, όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος: αν υπάρξουν τιμωρίες και ανάκτηση χρημάτων, τότε όλα καλά. Αλλά αν τα… παραδοτέα δεν είναι αντίστοιχα των προσδοκιών, τότε η κυβέρνηση θα βρεθεί σε θέση απολογούμενου.

Εθνικά θέματα

Μετά την «ψυχρολουσία» της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης, η Αθήνα επιχειρεί να σκληρύνει τη ρητορική της έναντι τόσο της Τρίπολης/Βεγγάζης όσο και της Άγκυρας, η οποία, άλλωστε, είναι και ο «παίκτης» πίσω από την αλλαγή στάσης του Χαφτάρ.

Έτσι, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον GSI, ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «σε περίπτωση που υπάρξουν προσπάθειες από την πλευρά της Άγκυρας να εμποδιστούν οι εργασίες πόντισης του καλωδίου, τότε η Ελλάδα θα προχωρήσει στις αναγκαίες επιχειρησιακές παρεμβάσεις, ώστε να προχωρήσει το έργο», ενώ μιλώντας στον ΣΚΑΪ για το ενδεχόμενο αυτό, είπε ότι «αν η Τουρκία προσπαθήσει να παρέμβει, τότε θα βρει απέναντί της την Ελλάδα και την Ε.Ε.».

Ωστόσο, εδώ τίθεται το ζήτημα τι θα γίνει στο πεδίο αν η Τουρκία επαναλάβει την… αποκοτιά της Κάσου, η οποία ο βουλευτής της Ν.Δ. Άγγελος Συρίγος είπε ότι οδήγησε σε υποχώρηση της Ελλάδας. Πόσο μάλλον τη στιγμή που τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας δεν θα διστάσει να κινηθεί επιθετικά ενάντια στο γαλλικό ερευνητικό πλοίο που αναμένεται οσονούπω στο Αιγαίο.

Δάνεια

Οι σφοδρές αντιδράσεις αντιπολίτευσης και δανειοληπτών υποχρέωσαν την κυβέρνηση να κάνει πίσω στο διαβόητο άρθρο 23 του νομοσχεδίου για τα δάνεια, προχωρώντας σε νομοτεχνικές βελτιώσεις, ενώ ταυτόχρονα ο ΥΠΟΙΚ Κυριάκος Πιερρακάκης επέδειξε αντανακλαστικά, φέρνοντας ρύθμιση για χαμηλό επιτόκιο στις 120 δόσεις και αυστηρές ποινές για servicers που «τεντώνουν» τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ωστόσο, το ζήτημα της προστασίας των δανειοληπτών από καταχρηστικές πρακτικές παραμένει ζητούμενο και σίγουρα δεν διευκολύνει την κυβέρνηση.

«Γαλάζιες» διαρροές

Οι διαρκείς εξορμήσεις του Μητσοτάκη και κορυφαίων κυβερνητικών και κομματικών στελεχών στην περιφέρεια δείχνουν ότι Μαξίμου και Πειραιώς έχουν κατανοήσει πλήρως πως η επιστροφή στο… μαντρί των ψηφοφόρων του 2019 και του 2023 που έχουν απομακρυνθεί από τη Ν.Δ. απαιτεί να… λιώσουν πολλά ζευγάρια παπούτσια, προκειμένου να περάσουν τα εκλογικά διλήμματα στον κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, δύσκολα μπορεί κάποιος να κατηγορήσει την κυβέρνηση για χαλαρότητα. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά λένε στο «Π» διάφορες «γαλάζιες» πηγές, το αποτέλεσμα αυτής της κινητικότητας θα φανεί στο… χειροκρότημα.

Οι «πρώην»

Τέλος, ως… μπόνους πονοκέφαλος, η «γαλάζια» παράταξη καλείται να αντιμετωπίσει τις παρενέργειες των παρεμβάσεων των δύο πρώην πρωθυπουργών, δηλαδή του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά. Προς το παρόν, αυτό που φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί είναι Καραμανλής και Σαμαράς να αντιμετωπίζονται ως δύο εντελώς χωριστές περιπτώσεις. Ωστόσο, ακόμα κι έτσι, το «ρήγμα» στη «γαλάζια» παράταξη είναι προφανές και – κυρίως – δεν φαίνεται να μπορεί να κλείσει: αντιθέτως, λένε κομματικές πηγές, ο κίνδυνος να διευρυνθεί είναι μεγάλος, έστω κι αν ο Καραμανλής παραμένει «παραταξιακός».

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