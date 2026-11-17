Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων έχει ξεκινήσει, με περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αποκτούν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν παλιές οφειλές προς την Εφορία. Ωστόσο, πίσω από τη δυνατότητα αποπληρωμής σε βάθος δεκαετίας κρύβονται αυστηροί όροι, πρόσθετες επιβαρύνσεις και παγίδες που μπορούν να οδηγήσουν στην απώλεια της ρύθμισης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπαγωγή χρεών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Το νέο σχήμα προβλέπει έως 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε όσους εξυπηρετούν ήδη ρύθμιση 72 δόσεων να μεταφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο νέο καθεστώς.

Η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής προσφέρει μια οικονομική ανάσα, ιδιαίτερα σε φορολογουμένους που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Δεν σημαίνει, όμως, ότι η Εφορία εγκαταλείπει τα όπλα των κατασχέσεων και των αναγκαστικών εισπράξεων.

Ποιοι μπαίνουν στις 120 δόσεις

Η νέα ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι το τέλος του 2024, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα χρέη δεν θα πρέπει να βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ούτε να έχουν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, με την ειδική δυνατότητα μεταφοράς από τις ενεργές 72 δόσεις να αποτελεί εξαίρεση.

Για την υπαγωγή απαιτείται επίσης η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας πενταετίας και η απουσία αμετάκλητης καταδίκης για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Επιπλέον, όσοι έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά θα πρέπει να τις εξοφλήσουν ή να τις τακτοποιήσουν νόμιμα μέσα σε έναν μήνα από την ένταξή τους.

Η προϋπόθεση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένας φορολογούμενος μπορεί να είναι συνεπής στις 120 δόσεις, αλλά να κινδυνεύει να χάσει τη ρύθμιση εξαιτίας άλλων απλήρωτων φόρων.

Το επιτόκιο και το κόστος της δεκαετίας

Η δυνατότητα αποπληρωμής σε δέκα χρόνια μειώνει τη μηνιαία επιβάρυνση, αλλά συνοδεύεται από τόκους.

Το ετήσιο επιτόκιο ορίζεται στο 5,84% και παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή μεγαλύτερου αριθμού δόσεων μπορεί να κάνει πιο εύκολη την εξυπηρέτηση ενός χρέους, αυξάνει όμως το συνολικό κόστος αποπληρωμής σε σχέση με μια ταχύτερη εξόφληση.

Για όσους διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, προβλέπεται πρόωρη εξόφληση με επανυπολογισμό των τόκων ανάλογα με τον πραγματικό χρόνο αποπληρωμής.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της.

Τι γίνεται με τις κατασχέσεις

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αφορά την προστασία των οφειλετών από τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Η υπαγωγή στις 120 δόσεις προσφέρει τη δυνατότητα αναστολής συγκεκριμένων μέτρων, καθώς και χορήγησης φορολογικής ενημερότητας υπό προϋποθέσεις.

Ωστόσο, δεν συνεπάγεται αυτόματη άρση όλων των κατασχέσεων.

Για τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων προβλέπεται δυνατότητα αποδέσμευσης μελλοντικών απαιτήσεων, εφόσον πληρούνται οι νόμιμοι όροι. Ποσά που αφορούν απαιτήσεις οι οποίες είχαν δημιουργηθεί πριν από τη γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης εξακολουθούν να αποδίδονται στο Δημόσιο.

Παράλληλα, η Εφορία διατηρεί το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης σε περιουσιακά στοιχεία, συμψηφισμού απαιτήσεων και άρνησης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου όταν οι οφειλές δεν είναι επαρκώς διασφαλισμένες.

Με άλλα λόγια, η ρύθμιση περιορίζει ορισμένους κινδύνους για τον οφειλέτη, χωρίς να εξαλείφει τις εξασφαλίσεις που διατηρεί το Δημόσιο.

Οι τρεις παγίδες που οδηγούν στην απώλεια

Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρούς κανόνες συνέπειας, με την απώλεια της ρύθμισης να ενεργοποιείται σε τρεις βασικές περιπτώσεις.

Πρώτον, όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει τις δύο τελευταίες για περισσότερο από δύο μήνες.

Δεύτερον, όταν δεν τακτοποιήσει μέσα σε έναν μήνα από την υπαγωγή τις υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του που δεν καλύπτονται από τις 120 δόσεις.

Τρίτον, όταν αφήσει νέες φορολογικές υποχρεώσεις απλήρωτες και δεν τις εξοφλήσει ή ρυθμίσει νόμιμα μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους.

Ακόμη και η καθυστέρηση μίας δόσης επιβαρύνεται με πρόσθετη προσαύξηση 15% επί του καθυστερούμενου ποσού.

Εφόσον χαθεί η ρύθμιση, το σύνολο του ανεξόφλητου χρέους καθίσταται άμεσα απαιτητό και η Εφορία μπορεί να ενεργοποιήσει ξανά τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Ανάσα με αυστηρές δεσμεύσεις

Οι 120 δόσεις αποτελούν μια νέα δυνατότητα για όσους έχουν συσσωρεύσει παλαιά φορολογικά χρέη και αδυνατούν να τα εξοφλήσουν άμεσα.

Η επιμήκυνση της αποπληρωμής, η μικρή ελάχιστη δόση και οι διευκολύνσεις απέναντι στα εισπρακτικά μέτρα μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική αποσυμπίεση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Το κρίσιμο, ωστόσο, είναι ότι οι οφειλέτες θα πρέπει να εξυπηρετούν ταυτόχρονα τις παλιές και τις νέες υποχρεώσεις τους.

Και εκεί βρίσκεται το μεγάλο στοίχημα της ρύθμισης: να αποτελέσει πραγματική διέξοδο από τα χρέη και όχι απλώς μια προσωρινή παράταση πριν από την επιστροφή των κατασχέσεων.

Διαβάστε επίσης:

Έσπασαν τα κοντέρ τα σούπερ μάρκετ: Άλμα πωλήσεων σε τρόφιμα, κατεψυγμένα και γαλακτοκομικά

Τράπεζα της Ελλάδος: Οι υπηρεσίες τροφοδοτούν τον υψηλό πληθωρισμό στη χώρα μας – Διπλάσια η αύξηση σε σχέση με την ευρωζώνη, μεγαλύτερη η επιβάρυνση και στην ενέργεια

Πιερρακάκης για την επένδυση στη Data4 Greece: H τεχνολογία αλλάζει τους κανόνες της παγκόσμιας οικονομίας – Η Ελλάδα διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο













