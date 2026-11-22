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Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και ιδιαίτερα των ταμειακών ροών καταγράφει η ElvalHalcor στο εννεάμηνο του 2026, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις από το ενεργειακό κόστος, τις διακυμάνσεις των τιμών των μετάλλων και τη διαφοροποίηση της ζήτησης μεταξύ των επιμέρους αγορών.

Ο ελληνικός βιομηχανικός όμιλος, με δραστηριότητα στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου και χαλκού, εμφανίζει βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη, ενώ παράλληλα προωθεί επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και της ανταγωνιστικότητάς του.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 209,1 εκατ. ευρώ, έναντι 189,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 10,5%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος των λογιστικών λειτουργικών κερδών EBITDA, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 52,2%, φτάνοντας τα 290,8 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη συνδέεται και με τα κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων λόγω της ανόδου των τιμών των μετάλλων.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 175,1 εκατ. ευρώ, έναντι 98,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 78,4%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η βελτίωση των ελεύθερων ταμειακών ροών, οι οποίες έφτασαν τα 159 εκατ. ευρώ, από 40 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την οικονομική ευελιξία του ομίλου και δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης των επενδύσεων, σε μια δραστηριότητα με υψηλές απαιτήσεις κεφαλαίου.

Σε επίπεδο παραγωγής, οι πωλήσεις αλουμινίου αυξήθηκαν κατά 5,9%, φτάνοντας τους 345.000 τόνους. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την ισχυρή ζήτηση στους κλάδους των μεταφορών και της άκαμπτης συσκευασίας.

Αντίθετα, στον κλάδο του χαλκού, ο όγκος πωλήσεων παρέμεινε σταθερός, στους 132.000 τόνους. Η αυξημένη ζήτηση από τη βιομηχανία και τις ενεργειακές εφαρμογές αντιστάθμισε τις πιέσεις που καταγράφηκαν στις κατασκευές και τη δόμηση.

Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει τη σημασία της παρουσίας του ομίλου σε περισσότερες αγορές τελικής χρήσης, με διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Παράλληλα, η ElvalHalcor συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού, αξιοποιώντας και τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2026.

Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε κατά 63,1 εκατ. ευρώ, στα 580,8 εκατ. ευρώ, στοιχείο που ενισχύει τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

Σημαντική παράμετρος για την επόμενη περίοδο παραμένει η εξέλιξη της ζήτησης στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στους τομείς των μεταφορών, της συσκευασίας, των κατασκευών και των ενεργειακών υποδομών.

Η περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας, η αποτελεσματική διαχείριση του ενεργειακού κόστους και η διατήρηση ισχυρών ταμειακών ροών θα αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της ElvalHalcor.

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