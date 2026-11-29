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Πίσω από το πλεόνασμα – βιτρίνα του 1 δισ. ευρώ που προβλέπει ο e-ΕΦΚΑ για το 2026 κρύβεται μια εύθραυστη εξίσωση: η κύρια σύνταξη γράφει έλλειμμα, το ταμείο σώζεται από τα επικουρικά και τις υπερωρίες της ψηφιακής κάρτας, ενώ την ίδια ώρα η Κομισιόν προειδοποιεί ότι η Ελλάδα χάνει 2,8 εκατομμύρια κατοίκους έως το 2080.

Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς βαθιά στα ψιλά γράμματα για να καταλάβει ότι η εικόνα θριάμβου που καλλιεργείται γύρω από τα οικονομικά του ασφαλιστικού συστήματος έχει ημερομηνία λήξης. Στους επίσημους ισολογισμούς του e-ΕΦΚΑ για το 2026 τα νούμερα δείχνουν εκ πρώτης όψεως εντυπωσιακά: συνολικά έσοδα 36,86 δισ. ευρώ (έναντι 35,43 δισ. ευρώ το 2025), δαπάνες 31,12 δισ. ευρώ – αυξημένες κατά 1,14 δισ. ευρώ λόγω αναπροσαρμογών και νέων συντάξεων – και ένα προβλεπόμενο πλεόνασμα που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Όμως, η πραγματική εικόνα πίσω από τη βιτρίνα αποκαλύπτεται αν ανοίξει κανείς τους επιμέρους λογαριασμούς του ταμείου και ταυτόχρονα ρίξει μια ματιά στη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ageing Report 2027), η οποία προδιαγράφει μια δημογραφική κατάρρευση άνευ προηγουμένου για τη χώρα.

Το «μαξιλάρι» των επικουρικών και η τρύπα της κύριας σύνταξης

Η χρήση του 2025 είναι αποκαλυπτική για το πώς κατασκευάζεται λογιστικά η ισορροπία του e-ΕΦΚΑ. Ενώ οι αρχικοί πανηγυρισμοί έκαναν λόγο για πλεόνασμα 1,04 δισ. ευρώ, η αναθεωρημένη εκτίμηση προσγειώθηκε απότομα στα 282,85 εκατ. ευρώ. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το τι συμβαίνει στον πυρήνα του συστήματος: ο κλάδος της κύριας ασφάλισης καταγράφει έλλειμμα 79,37 εκατ. ευρώ, επιβαρυμένος και από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Πώς κλείνει, λοιπόν, θετικά το συνολικό ταμείο; Χάρη στο πλεόνασμα ύψους 362,7 εκατ. ευρώ που εμφανίζει ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης. Με απλά λόγια, τα θετικά υπόλοιπα των επικουρικών ταμείων λειτουργούν ως λογιστικό «μαξιλάρι» για να καλύψουν την αδυναμία του βασικού κορμού της κύριας σύνταξης.

Στους κανόνες της Γενικής Κυβέρνησης αυτό μπορεί να εμφανίζεται ως ενιαίο πλεόνασμα, στην πράξη όμως δείχνει ότι η κύρια ασφάλιση εξακολουθεί να κινείται σε τεντωμένο σχοινί, την ώρα μάλιστα που οι δαπάνες για συντάξεις αυξάνονται κατά περισσότερο από 1,1 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Το μπόνους των 800 εκατ. και ο λογαριασμός του ΤΕΚΑ

Ανάλογη προσοχή απαιτείται και στην ανάγνωση της αύξησης των εσόδων κατά 1,43 δισ. ευρώ το 2026. Η ενίσχυση αυτή δεν προέκυψε από κάποια θεαματική έκρηξη της παραγωγικότητας ή των μισθών, αλλά κυρίως από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία έφερε στην επιφάνεια αδήλωτες υπερωρίες και απέφερε πρόσθετα έσοδα ύψους 800 εκατ. ευρώ στα ταμεία.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια ισχυρή ένεση ρευστότητας, όμως η φύση της είναι πεπερασμένη: μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης ενσωμάτωση όλων των κλάδων στην ψηφιακή κάρτα, ο ρυθμός αύξησης από αυτή την πηγή θα φτάσει στο ταβάνι του. Την ίδια στιγμή, η αγορά εργασίας διατηρεί τη χρόνια στρέβλωση της χαμηλής εισφοροδοτικής βάσης, με τη συντριπτική πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών να παραμένει καθηλωμένη στην πρώτη και φθηνότερη ασφαλιστική κατηγορία.

Παράλληλα στο προσκήνιο έρχεται πλέον με μετρήσιμο κόστος η μετάβαση των νεότερων ασφαλισμένων στο κεφαλαιοποιητικό ΤΕΚΑ. Καθώς οι εισφορές των νέων εργαζομένων κατευθύνονται στους ατομικούς τους λογαριασμούς, αφαιρούνται από τη χρηματοδότηση των σημερινών επικουρικών συντάξεων.

Το κενό αυτό αποτυπώνεται ήδη στον προϋπολογισμό του 2026: απαιτείται κρατική επιχορήγηση ύψους 277 εκατ. ευρώ ειδικά για τον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης, προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες εισφορών λόγω ΤΕΚΑ. Ο κλάδος δηλαδή που το 2025 έσωζε τα προσχήματα με πλεόνασμα 362,7 εκατ. ευρώ, το 2026 χρειάζεται κρατικό δεκανίκι 277 εκατ. ευρώ για να καλύψει το κόστος μετάβασης.

Το δημογραφικό σοκ του Ageing Report 2027

Εκεί όμως που τα λογιστικά τρικ και τα βραχυπρόθεσμα πλεονάσματα παύουν να έχουν οποιαδήποτε αξία είναι μπροστά στους αριθμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η νέα έκθεση Ageing Report 2027 της Κομισιόν λειτουργεί ως ψυχρολουσία, αποτυπώνοντας μια αδιάκοπη πληθυσμιακή συρρίκνωση της Ελλάδας μέχρι το 2080.

Από τα 10,4 εκατομμύρια κατοίκους το 2025, ο πληθυσμός της χώρας προβλέπεται να υποχωρήσει στα 10,2 εκατομμύρια το 2030, στα 9,7 εκατομμύρια το 2040 και στα 9,2 εκατομμύρια το 2050. Η κατηφόρα συνεχίζεται χωρίς φρένο στα 8,6 εκατομμύρια το 2060, στα 8 εκατομμύρια το 2070, για να καταλήξει στα μόλις 7,6 εκατομμύρια κατοίκους το 2080. Μέσα σε πέντε δεκαετίες, η Ελλάδα χάνει 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους – μια απώλεια που αγγίζει το 27% του σημερινού της πληθυσμού, δηλαδή περισσότερο από έναν στους τέσσερις κατοίκους.

Ακόμη κι αν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση της Κομισιόν για ελαφρά άνοδο του δείκτη γονιμότητας από το 1,2 στο 1,45 παιδιά ανά γυναίκα έως το 2080, η μεταβολή αυτή δεν αρκεί ούτε στο ελάχιστο για να αναστρέψει την πορεία, καθώς παραμένει πολύ κάτω από το όριο αναπλήρωσης των γενεών (2,1 παιδιά ανά γυναίκα).

Την ίδια στιγμή, η χώρα γερνά με ταχύτατους ρυθμούς: στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μερίδιο των πολιτών άνω των 65 ετών σκαρφαλώνει στο 33%, ενώ στην Ελλάδα η ηλικιακή ομάδα άνω των 80 ετών καταγράφει εκρηκτική αύξηση κατά 13%, πολλαπλασιάζοντας τις δαπάνες για συντάξεις, υγεία και μακροχρόνια φροντίδα.

Η εξίσωση δεν βγαίνει χωρίς αλλαγή μοντέλου

Η αντιπαραβολή των ισολογισμών του e-ΕΦΚΑ με τα ευρήματα του Ageing Report 2027 αναδεικνύει το βαθύτερο αδιέξοδο της ελληνικής ασφαλιστικής πολιτικής. Όσο το πολιτικό σύστημα αρκείται στο να μετράει τα ετήσια ταμειακά πλεονάσματα που φέρνουν οι έλεγχοι της ψηφιακής κάρτας και οι συμψηφισμοί μεταξύ των ταμείων, αποφεύγει να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα σταθεί όρθιο ένα διανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα, όταν η δεξαμενή των εργαζομένων θα συρρικνώνεται διαρκώς και η χώρα θα έχει χάσει 2,8 εκατομμύρια κατοίκους;

Χωρίς ριζική ανατροπή του παραγωγικού μοντέλου, ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο, γενναία στήριξη της οικογένειας και άνοδο των πραγματικών μισθών – ώστε λιγότεροι εργαζόμενοι να παράγουν πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία και υψηλότερες εισφορές – τα σημερινά πλεονάσματα του e-ΕΦΚΑ δεν είναι λύση. Είναι απλώς μια σύντομη λογιστική ανάπαυλα πριν από τον επόμενο μεγάλο λογαριασμό που θα κληθούν να πληρώσουν είτε οι συνταξιούχοι είτε οι εργαζόμενοι μέσω νέων αυξήσεων στα όρια ηλικίας.

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