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Με την κυβέρνηση να μην βρίσκεται στα… χάι της (για να παραφράσουμε τον λαϊκό αοιδό Αντύπα), φαίνεται ότι το Μαξίμου έχει αναθεωρήσει τη στρατηγική του, όσον αφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων – πραγματικών και… πολιτικών – που αντιμετωπίζει.

Στην ουσία ο νέος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων είναι να τα… προσπερνά και να επιχειρεί να προβάλει τη θετική της ατζέντα, ελπίζοντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει και να αποκτήσει περισσότερο χρόνο για την αντιμετώπιση των «ανοιχτών» ζητημάτων, αλλά και θα μπορέσει να αμβλύνει τις εντυπώσεις από τις – πολλές – δυσλειτουργίες της.

Αυτή η στρατηγική ξεδιπλώθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η ατζέντα του οποίου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας… ύμνος στο πορτοφόλι των πολιτών και στις προσπάθειες βελτίωσης της δύσκολης και συχνά οδυνηρής καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν.

«Να θυμίσω ότι από τις αρχές του επόμενου έτους θα έχουμε νέα ενίσχυση των μισθών και των συντάξεων. Μέσα στο 2027 θα έχουμε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχουμε πει ότι ο στόχος μας – και είναι απολύτως ρεαλιστικός – είναι στις αρχές του 2028 ο κατώτατος μισθός να έχει φτάσει τα 1.000 ευρώ, δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 50% σε σχέση με το 2019», είπε ο πρωθυπουργός.

Προσέθεσε, δε, ότι «αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένα βήμα μόνο, σε έναν οδικό χάρτη ο οποίος εκτυλίσσεται μέχρι το 2030. Ένας χάρτης όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με μέτρα χειροπιαστά, τα οποία νομοθετούνται, όπως έχουμε ήδη δεσμευτεί, και γίνονται πράξη σε πολύ συγκεκριμένους χρόνους».

Όσον αφορά στην καθημερινότητα, ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λέγοντας ότι έχουν καταγραφεί βελτιώσεις στις χρονοαποστάσεις, ενώ για το «καυτό» αγροτικό ζήτημα και τις καθυστερήσεις στην καταβολή των ενισχύσεων τόνισε ότι «η ομαλότητα, η διαφάνεια, αλλά κυρίως η δικαιοσύνη αποκαταστάθηκαν, λειτουργώντας ουσιαστικά υπέρ των πραγματικών παραγωγών».

Αν στα παραπάνω προστεθεί και η καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ στους συνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μπορεί κάποιος εύκολα να πει – όπως έγραφε και το «Ποντίκι» – ότι η κυβέρνηση αναπτύσσει με μεγάλη ταχύτητα το σχέδιο «καθημερινότητα», παρεμβαίνοντας σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και δείχνοντας ότι, αν μη τι άλλο, έχει λάβει το μήνυμα της δυσαρέσκειας των πολιτών και επιχειρεί να προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές.

Παράλληλα, όμως, οι κινήσεις αυτές ενισχύουν και το προεκλογικό δίλημμα που η κυβέρνηση θέτει στους πολίτες και το οποίο επανέφερε ο Μητσοτάκης, λέγοντας στην εισήγησή του ότι «τα στοιχεία της αξιοπιστίας και της προόδου έχουν ξεχωριστή βαρύτητα στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Δεν είναι λόγοι για πανηγυρισμούς, αλλά είναι μία απάντηση στον εύκολο μηδενισμό της αντιπολίτευσης. Αλλά κυρίως είναι επιχειρήματα για την ανάγκη αυτής της πορείας σταθερότητας, συνέχειας και συνέπειας».

«Κυματοθραύστης»

Ωστόσο, όπως λένε «γαλάζιες» πηγές, όλη αυτή η συζήτηση ουσιαστικά λειτουργεί ως «κυματοθραύστης» στο… τσουνάμι κριτικής το οποίο δέχεται η κυβέρνηση για υποθέσεις φαβοριτισμού ή/και σύγκρουσης συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται διάφορά μέλη της και οι οποίες έχουν προκαλέσει αναταραχές και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

Η αποπομπή του υφΥΠΑΝ Λάζαρου Τσαβδαρίδη για την υπόθεση της κόρης του, η οποία φέρεται να συμμετείχε εικονικά σε ομάδα χάντμπολ προκειμένου να πάρει τα μόρια των αθλητών για τις πανελλαδικές, αλλά και του Βαγγέλη Λιάκου, για τις απευθείας αναθέσεις πολλών χιλιάδων ευρώ στις επιχειρήσεις των αδελφών του, καθώς και τα ομόλογα ενεργειακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα τα οποία κατείχε ο υφΥΠΕΝ Νίκος Τσάφος όταν ήταν σύμβουλος περί τα ενεργειακά του πρωθυπουργού, δημιουργούν ένα βαρύ κλίμα στην κυβέρνηση και στη Ν.Δ.

Με κομματικές πηγές να λένε ότι, αν δεν είχε προηγηθεί η παραίτηση Τσαβδαρίδη, ο Λιάκος θα ήταν ήδη παρελθόν από την κυβέρνηση, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η… διαρροή στα ΜΜΕ των δραστηριοτήτων των αδελφών του υφΥΠΕΣ ήταν… inside job και ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός υποχρεώθηκε να παρέμβει, με «γαλάζιους» βουλευτές να μην κρύβουν τη δυσφορία τους για το γεγονός ότι το θέμα συνεχίζει να «σέρνεται» και άλλους να θέτουν ζήτημα δύο μέτρων και δύο σταθμών για ζητήματα πολιτικής ηθικής, είναι προφανές ότι η κατάσταση μοιάζει με την ιστορική ατάκα του Ντίνου Ηλιόπουλου «είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα».

Η βασική ελπίδα της κυβέρνησης είναι ότι η προβολή της θετικής ατζέντας, σε συνδυασμό με την αντεπίθεση που επιχειρείται με επίκεντρο τον γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτο Χατζηγιαννάκη θα μπορέσει, αν μη τι άλλο, να «σκεπάσει» κάπως τον θόρυβο από τις υποθέσεις των στελεχών της και να της δώσει χρόνο για πιο «εν ψυχρώ» διαχείρισή τους.

Πάντως, «γαλάζιες» πηγές δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για τις πιο μακροχρόνιες συνέπειες όλων αυτών των παραφωνιών, λέγοντας ότι μπορεί τέτοιες ιστορίες να μην ρίχνουν κυβερνήσεις, αλλά σίγουρα τις «πριονίζουν» σε σημαντικό βαθμό.

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