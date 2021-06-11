search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

11.06.2021 07:45

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι φοβάται το Μέγαρο Μαξίμου στην ψηφοφορία

hatzidakis

Με το βλέμμα στραμμένο στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ και στην ονομαστική ψηφοφορία που θα γίνει στις 16 Ιουνίου στην Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο βρίσκονται τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου τα οποία απεύχονται να επαναληφθεί η ιστορία που έγινε με το νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια των παιδιών. 

Η στάση που κράτησαν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο η Μαριέττα Γιαννάκου και η Όλγα Κεφαλογιάννη – οι οποίες το καταψήφισαν γιατί διαφωνούσαν– θεωρείται από πολλούς ως μια κακή αρχή για να υπάρξουν παρόμοιες καταστάσεις και σε άλλες ψηφοφορίες νομοσχεδίων.

Η ονομαστική ψηφοφορία που ζητήθηκε απο τον ίδιο τον υπουργό, με το παράδοξο επιχείρημα οτι έτσι θα φέρει σε δύσκολη θέση τους βουλευτες της αξιωματικης αντιπολιτευσης, περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα καθώς –όπως εκτιμάται– η διαδικασία αυτή απελευθερώνει τους βουλευτές του κυβερνωντος κομματος που διαφωνούν  να καταψηφίζουν το νομοσχέδιο χωρίς να κατηγορηθούν ότι υποσκάπτουν την κυβέρνηση συμμετέχοντας σε ομάδες ή τάσεις που υπάρχουν μέσα στο κόμμα τους. 

Η χθεσινή απεργιακή κινητοποίηση ενεργοποίησε τους φόβους των συνεργατών του πρωθυπουργού καθώς το μέγεθος , ο όγκος και η αποφασιστικότητα των απεργών έδειξε ότι οι πιέσεις στην κοινωνία θα είναι πολλές και επώδυνες. 

Το γεγονός ακόμα ότι στην πορεία βρίσκονταν τέσσερεις πολιτικοί αρχηγοί, με τον Αλέξη Τσίπρα να εισπράττει τις περισσότερες θετικές εκδηλώσεις, θορύβησε ιδιαίτερα τα στελέχη της κυβέρνησης τα οποία αντιλαμβάνονται ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές (ιδιαίτερα της επαρχίας) θα πιεστούν πολύ σε τοπικό επίπεδο.

Το γεγονός μάλιστα ότι η χθεσινή συγκέντρωση ήταν πολύ μεγαλύτερη από της Πρωτομαγιάς δείχνει ότι η ανάδειξη του θέματος από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ έχει φέρει αποτελέσματα.

Το επόμενο διάστημα πάντως η κυβέρνηση αναμένεται να επικεντρωθεί στην επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος προκειμένου να πείσει τους εργαζόμενους ότι η κατάργηση του οκταώρου και οι απλήρωτες υπερωρίες δεν είναι τόσο σοβαρό ζήτημα αφού μέσα στο νομοσχέδιο υπάρχουν ρυθμίσεις για την γονεϊκή άδεια και στον πατέρα, την σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας κα.

Ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, σε μία μάλλον αμήχανη ανακοίνωση του μετά το τέλος των συγκεντρώσεων απάντησε στην κριτική των κομμάτων λέγοντας  ότι «η αντιπολίτευση παριστάνει ότι όλα αυτά δεν τα βλέπε (γονεϊκή άδεια και στον πατέρα, την  σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας κα. ). Έχει κολλήσει με την καραμέλα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Ενώ και αυτό το ζήτημα το ρυθμίζουμε με βάση αυτά που συμβαίνουν στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας μάλιστα τις ρυθμίσεις που υπάρχουν στην Ισπανία και την Πορτογαλία όπου κυβερνούν οι σοσιαλιστές μαζί με την αριστερά!».

