ΗΠΑ-Ουάσινγκτον: Συναγερμός για ύποπτο όχημα έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο – Συνελήφθη ένας άνδρας

Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας του Καπιτωλίου βρέθηκε ύποπτο όχημα που ήταν σταθμευμένο έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο στην Ουάσινγκτον. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έβγαλε έναν άνδρα από το όχημα. «Ο άνδρας συνελήφθη. Όλοι είναι ασφαλείς».

Νωρίτερα, με ανάρτησή της στο Twitter η αστυνομία του Καπιτωλίου ανέφερε:

«Ερευνούμε ένα ύποπτο όχημα μπροστά στο Ανώτατο Δικαστήριο, στη Φερστ Στριτ, ΒΑ», ανέφερε μέσω του Twitter η αστυνομία. Προέτρεψε επίσης τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή.

«Θα παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είμαστε σε θέση να το κάνουμε», πρόσθεσε.

NOW: We are investigating a suspicious vehicle in front of the Supreme Court along First Street, NE. Please stay away from the area. We will provide more information as soon as we can. pic.twitter.com/j129pfKIMG — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) October 5, 2021

Λόγω πανδημίας οι εννέα δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ μετείχαν εξ αποστάσεως στις συνεδριάσεις, αλλά σήμερα, ύστερα από 19 μήνες, βρίσκονται όλοι στο κτίριο του Δικαστηρίου για να ακούσουν τα επιχειρήματα των δικηγόρων σε δύο υποθέσεις που αφορούν το κοινό ποινικό δίκαιο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας στην Ουάσινγκτον μετά τις βίαιες ταραχές της 6ης Ιανουαρίου και την εισβολή υποστηρικτών του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο κτίριο του Κογκρέσου.

Τον Αύγουστο, ένας άνδρας που ισχυριζόταν ότι είχε βόμβα μέσα σε ένα φορτηγάκι, κοντά στο Καπιτώλιο, παραδόθηκε τελικά στην αστυνομία έπειτα από πεντάωρες διαπραγματεύσεις και αφού ένα μέρος της πόλης είχε παραλύσει για ώρες.

