Προκλήσεων συνέχεια για τη Τουρκία, καθώς, όπως ανακοίνωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας με νέα NAVTEX που εξέδωσε , το σεισμογραφικό ωκεανογραφικό σκάφος Oruc Reis πρόκειται να διεξάγει έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές βόρεια της Κύπρου , ενώ θα το συνοδεύουν τα πλοία, «Αταμάν» και «Τζενγκίζ Χαν».



Η νέα NAVTEX θα ισχύσει έως τις 16 Δεκεμβρίου και έρχεται σε απάντηση στην αμυντική συμφωνία Ελλάδας Γαλλίας που θορύβησε την Άγκυρα και αφού σχεδόν καθημερινά οι Τούρκοι προκαλούν και στο Αιγαίο με υπερπτήσεις εντός του ελληνικού FIR, οι οποίες οδηγούν σε αερομαχίες με τα ελληνικά μαχητικά.

Στις προκλήσεις της Τουρκίας πρέπει να προστεθεί και η παρενόχληση του κυπριακού ερευνητικού σκάφους Nautical Geo, που διεξήγε εργασίες μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Την ένταση μεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας συντηρούν και οι Υπουργοί του Ερντογάν. Χαρακτηριστικά, νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε ότι «στην Ελλάδα κάποιοι πολιτικοί με επιθετική ρητορική προσπαθούν να κλιμακώσουν την ένταση αντί να βρουν λύσεις στα προβλήματα» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να γνωρίζουν [σ.σ. στην Ελλάδα] ότι αυτές είναι μάταιες προσπάθειες. Δεν μπορούν να νικήσουν την Τουρκία με τέτοιες ενέργειες και ρητορική» κατέληξε ο Τούρκος Υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη έληξε ο 63ος γύρος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας- Τουρκίας χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ιδού τι περιλαμβάνει η νέα NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0929/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 08-10-2021 19:31)TURNHOS N/W : 0929/21

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 08 OCT 21 AND 16 DEC 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 03.17 N – 033 05.89 E

35 45.12 N – 033 07.21 E

35 48.48 N – 034 02.12 E

36 05.53 N – 034 00.36 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2.CANCEL THIS MESSAGE 162101Z DEC 21

