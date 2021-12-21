Πώς ο κορωνοϊός επηρεάζει το σπέρμα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η ποιότητα του ανδρικού σπέρματος μπορεί να επηρεαστεί για λίγους μήνες μετά την ανάρρωση από λοίμωξη Covid-19, σύμφωνα με μια μικρή βελγική επιστημονική μελέτη.

Το ίδιο το σπέρμα δεν φάνηκε να περιέχει και άρα να μεταδίδει τον κορονοϊό, όμως τα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν παιδί, σύμφωνα με την έρευνα, πιθανώς θα αντιμετωπίσουν – μάλλον πρόσκαιρες – δυσκολίες, λόγω του μικρότερου αριθμού σπερματοζωαρίων και της μικρότερης κινητικότητάς τους.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ Γκίλμπερ Ντόντερς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αμβέρσας, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα γονιμότητας και στειρότητας «Fertility & Sterility», σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, πήραν δείγματα σπέρματος από 120 άνδρες με μέση ηλικία 35 ετών, κατά μέσο όρο 52 μέρες αφότου δεν είχαν πια συμπτώματα μετά από λοίμωξη Covid-19.

Διαπιστώθηκε ότι από τους άνδρες που έδωσαν δείγμα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα μετά την ανάρρωσή τους από συμπτωματική λοίμωξη Covid-19, το 60% είχαν μειωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων και το 37% μειωμένη ποσότητα. Από τους άνδρες που είχαν δώσει δείγμα σπέρματος έναν έως δύο μήνες μετά την ανάρρωσή τους, το 37% είχαν μειωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων και το 29% μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων. Από τους άνδρες που έδωσαν δείγμα αφότου είχαν περάσει τουλάχιστον δύο μήνες από την ανάρρωση τους, το 28% είχαν μειωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων και το 6% μειωμένο αριθμό τους.

Η σοβαρότητα της προηγηθείσας λοίμωξης Covid-19 δεν φάνηκε να συσχετίζεται με τον βαθμό της μείωσης της ποιότητας του σπέρματος. Ο κορωνοϊός δεν ανιχνεύθηκε στο σπέρμα κανενός άνδρα της μελέτης ούτε λίγο μετά ούτε αρκετά μετά την ανάρρωση.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι «τα ζευγάρια με επιθυμία για εγκυμοσύνη πρέπει να προειδοποιηθούν ότι η ποιότητα του σπέρματος μετά από λοίμωξη Covid-19 μπορεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή». Εκτίμησαν ότι στους περισσότερους άνδρες η ποιότητα του σπέρματος θα έχει αποκατασταθεί περίπου τρεις μήνες μετά την ανάρρωσή τους, όμως ανέφεραν ότι περαιτέρω μελέτες πρέπει να το επιβεβαιώσουν αυτό, καθώς επίσης να προσδιορίσουν κατά πόσο το σπέρμα μπορεί να υποστεί πιο μόνιμη βλάβη σε μια μειονότητα ανδρών.

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