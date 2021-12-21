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21.12.2021 08:41

Πώς ο κορωνοϊός επηρεάζει το σπέρμα

21.12.2021 08:41
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Η ποιότητα του ανδρικού σπέρματος μπορεί να επηρεαστεί για λίγους μήνες μετά την ανάρρωση από λοίμωξη Covid-19, σύμφωνα με μια μικρή βελγική επιστημονική μελέτη.

Το ίδιο το σπέρμα δεν φάνηκε να περιέχει και άρα να μεταδίδει τον κορονοϊό, όμως τα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν παιδί, σύμφωνα με την έρευνα, πιθανώς θα αντιμετωπίσουν – μάλλον πρόσκαιρες – δυσκολίες, λόγω του μικρότερου αριθμού σπερματοζωαρίων και της μικρότερης κινητικότητάς τους.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ Γκίλμπερ Ντόντερς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αμβέρσας, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα γονιμότητας και στειρότητας «Fertility & Sterility», σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, πήραν δείγματα σπέρματος από 120 άνδρες με μέση ηλικία 35 ετών, κατά μέσο όρο 52 μέρες αφότου δεν είχαν πια συμπτώματα μετά από λοίμωξη Covid-19.

Διαπιστώθηκε ότι από τους άνδρες που έδωσαν δείγμα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα μετά την ανάρρωσή τους από συμπτωματική λοίμωξη Covid-19, το 60% είχαν μειωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων και το 37% μειωμένη ποσότητα. Από τους άνδρες που είχαν δώσει δείγμα σπέρματος έναν έως δύο μήνες μετά την ανάρρωσή τους, το 37% είχαν μειωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων και το 29% μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων. Από τους άνδρες που έδωσαν δείγμα αφότου είχαν περάσει τουλάχιστον δύο μήνες από την ανάρρωση τους, το 28% είχαν μειωμένη κινητικότητα σπερματοζωαρίων και το 6% μειωμένο αριθμό τους.

Η σοβαρότητα της προηγηθείσας λοίμωξης Covid-19 δεν φάνηκε να συσχετίζεται με τον βαθμό της μείωσης της ποιότητας του σπέρματος. Ο κορωνοϊός δεν ανιχνεύθηκε στο σπέρμα κανενός άνδρα της μελέτης ούτε λίγο μετά ούτε αρκετά μετά την ανάρρωση.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι «τα ζευγάρια με επιθυμία για εγκυμοσύνη πρέπει να προειδοποιηθούν ότι η ποιότητα του σπέρματος μετά από λοίμωξη Covid-19 μπορεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή». Εκτίμησαν ότι στους περισσότερους άνδρες η ποιότητα του σπέρματος θα έχει αποκατασταθεί περίπου τρεις μήνες μετά την ανάρρωσή τους, όμως ανέφεραν ότι περαιτέρω μελέτες πρέπει να το επιβεβαιώσουν αυτό, καθώς επίσης να προσδιορίσουν κατά πόσο το σπέρμα μπορεί να υποστεί πιο μόνιμη βλάβη σε μια μειονότητα ανδρών.

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