Δολοφονία Άλκη: Τους συνεργούς της επίθεσης ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ – Στο στόχαστρο 12-15 χούλιγκαν (Video)

Μετά τα νέα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν το περιστατικό της δολοφονίας, οι Αστυνομικές Αρχές μελετούν εκτός από το ασημί αυτοκίνητο ακόμα δύο αυτοκίνητα με χούλιγκαν που ήταν στο σημείο, τα οποία έστριψαν δεξιά στο στενό και απομακρύνθηκαν αμέσως μετά την επίθεση.

Εκτός από τον 23χρονο, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία του Άλκη, εμπλέκονται συνολικά τουλάχιστον 12-15 άτομα που επέβαιναν στα οχήματα αυτά, όπως μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του Open.

Η ΕΛ.ΑΣ μέσα από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ψάχνει υλικό για να διαπιστωθεί αν 23χρονος φερόμενος ως δράστης και οι υπόλοιποι χούλιγκαν κατόπτευαν την περιοχή με τα ίδια ή και άλλα αυτοκίνητα πριν από τη δολοφονική ενέργεια. Εάν οι υποψίες των Αρχών επιβεβαιωθούν τότε γίνεται ξεκάθαρο πως το έγκλημα ήταν καλά οργανωμένο.

Όπως αναφέρθηκε στο δελτίο, επίσης εξετάζονται ενεργοποιημένα κινητά τηλεφώνα στο επίμαχο οικοδομικό τετράγωνο της φονικής επίθεσης. Στο στειλιάρι που εντοπίστηκε στο σημείο της δολοφονίας έχουν ανιχνευτεί στοιχεία τόσο του συλληφθέντα όσο και του Άλκη ενώ και ο 18χρονος φίλος του Άλκη έχει αναγνωρίσει τον 23χρονο ως το άτομο που το κράταγε .

Να σημειωθεί ότι το πρωί της Παρασκευής, εντοπίστηκε δεύτερο μαχαίρι το οποίο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να εξεταστεί σε ποιον ανήκουν οι κηλίδες αίματος.

Παρέμβαση Αρείου Πάγου για την αθλητική βία

Την ίδια στιγμή, με παραγγελία του Αθλητικού Εισαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλου προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ξεκίνησε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί και στην Αθήνα τυχόν αδικήματα αθλητικής βίας ή συναφών αυτής αξιόποινες πράξεις, ενώ ο ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ζαχαρίας Κοκκινάκης, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, απέστειλε εγκύκλιο προς τους εισαγγελείς Πρωτοδικών της χώρας ζητώντας την εγρήγορσή τους για την πρόληψη και την δραστική αντιμετώπιση τέτοιων εγκλημάτων βίας.

Ξέσπασμα Μάκη Γκαγκάτση για τον δολοφόνο

Μετά την συνάντηση, των εκπροσώπων των τριών μεγάλων ομάδων της Θεσσαλονίκης με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την οπαδική βία και υψηλόβαθμων στελεχών της Ασφάλειας, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Μάκης Γκαγκάτσης με δηλώσεις του χαρακτήρισε τον δολοφόνο του Άλκη «κοινό εγκληματία, δολοφόνο δεν ανήκει στον ΠΑΟΚ, είναι ένα ζώο». Τόνισε δε πως ζητά συγγνώμη για την απώλεια του 19χρονου.

«Έγινε μια παρόμοια σύσκεψη και πριν έναν χρόνο και ειπώθηκε μεταξύ των ΠΑΕ να υπάρχει ηρεμία, η οποία και υπάρχει. Εξηγήσαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες και δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, απλά υπό την ομπρέλα του οπαδικού κινήματος βρίσκουν και κάνουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές που φτάνουν στις δολοφονίες ανθρώπων. Είναι ώρα να μιλήσει η δικαιοσύνη για τον δολοφόνο και τους συνεργούς του. Εμείς θα κάνουμε από την πλευρά μας ό,τι είναι δυνατό για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε κάτι για περιστατικά που γίνονται στους δρόμους από αυτούς τους εγκληματίες», πρόσθεσε.

«Ζητώ συγγνώμη ως αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ για το παιδί, τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του» είπε και συμπλήρωσε ότι μαζί με τις άλλες ΠΑΕ και συγκεκριμένα τον κύριο Θεόδωρο Καρυπίδη συμφώνησαν να γίνει ο φιλικός αγώνας ώστε να πέσουν οι τόνοι ανάμεσα στους οπαδούς.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες από τους συνδέσμους του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Οι συλληφθέντες στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο με τις κατηγορίες της παράνομης οπλοκατοχής, της κατοχής αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν σωματικές βλάβες αλλά και αντικειμένων που μπορεί να χρησιμοποιήθουν σε οπαδικές συγκρούσεις.

Στο Αυτόφωρο οι δύο συλληφθέντες στους συνδέσμους του ΠΑΟΚ

Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ σε συνδέσμους στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα

Κοντάρια, μαχαίρια, κράνη, φωτοβολίδες και στειλιάρια κατέσχεσαν μεταξύ άλλων στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ στην Ομόνοια, με αφορμή τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής

Οι έρευνες που έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο μέρες από την Αστυνομία σε συνδέσμους οργανωμένων οπαδών σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, (στην Ομόνοια, στο Περιστέρι, στους Αγίους Αναργύρους και το Ίλιον) έχουν φέρει επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς σε αρκετούς εντοπίστηκαν πολεμοφόδια.

