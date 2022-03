Ο πρώτος άνθρωπος των ΜΜΕ που έχασε τη ζωή του στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι ο Ουκρανός κάμεραμαν Εβγκένι Τσακούν.

Ο κάμεραμαν έχασε τη ζωή του από το βομβαρδισμό του Πύργου Τηλεπικοινωνιών στο Κίεβο την Τρίτη. Ήταν 44 ετών και συγκαταλέγεται στους 5 νεκρούς του εν λόγω βομβαρδισμού.

Από την επίθεση έχασαν την ζωή τους πέντε άτομα ενώ άλλα πέντε τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Interfax.

Video of the shelling of the TV tower.#Russians are hitting the communications facilities of the #Ukrainian capital. pic.twitter.com/e2y90keGfV