Ρωσία: Ενισχύεται το ρούβλι, πέφτει το χρηματιστήριο

Το ρούβλι ενισχύθηκε σήμερα στη διαπραγμάτευσή του στη Μόσχα, κινούμενο και πάλι προς το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων σχεδόν εβδομάδων έναντι του δολαρίου, ενώ οι ρωσικές μετοχές παρέτειναν την υποχώρησή τους για τρίτη συνεδρίαση ύστερα από σχεδόν ένα μήνα αναστολής των συναλλαγών.

Η ρωσική αγορά ανοίγει και πάλι σταδιακά και επιστρέφει στην ομαλότητα ύστερα από την αναστολή των συναλλαγών που προκάλεσαν οι σαρωτικές κυρώσεις της Δύσης ύστερα από την έναρξη της ‘ειδικής επιχείρησης’, όπως τη χαρακτηρίζει η Ρωσία, στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Σήμερα αποκαταστάθηκε πλήρως η διαπραγμάτευση των ρωσικών μετοχών και ομολόγων, αν και με μικρότερη χρονική διάρκεια ενώ παραμένουν σε ισχύ διάφοροι περιορισμοί. Οι μη κάτοικοι απαγορεύεται να πωλούν μετοχές και ομόλογα σε ρούβλια OFZ έως την 1η Απριλίου.

Στις 12.56 ώρα Ελλάδας, το ρούβλι ήταν ενισχυμένο κατά 2,2% έναντι του δολαρίου στα 93,89 ενώ νωρίτερα είχε διαμορφωθεί στα 92,51, ένα επίπεδο κοντά στο ισχυρότερο επίπεδό του από την 1η Μαρτίου.

Οι μετοχές κινούνταν γενικώς σε αρνητικό έδαφος, με τη μετοχή του αερομεταφορέα Aeroflot να αποτελεί αξιοσημείωτη εξαίρεση, ανακάμπτοντας με κέρδη 5% αφού άγγιξε το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 στην αρχή της συνεδρίασης.

Ο ρωσικός δείκτης MOEX, με νόμισμα αναφοράς το ρούβλι, σημείωσε πτώση 1,9% στις 2.436,0 μονάδες. Ο δείκτης RTS, με νόμισμα αναφορά το δολάριο, υποχώρησε νωρίτερα κατά 0,9% στις 822,4 μονάδες.

