ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 17:33
28.03.2022 15:16

Ρωσία: Ενισχύεται το ρούβλι, πέφτει το χρηματιστήριο

Η Κριμαία το… γυρνάει στο ρούβλι - Media

Το ρούβλι ενισχύθηκε σήμερα στη διαπραγμάτευσή του στη Μόσχα, κινούμενο και πάλι προς το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων σχεδόν εβδομάδων έναντι του δολαρίου, ενώ οι ρωσικές μετοχές παρέτειναν την υποχώρησή τους για τρίτη συνεδρίαση ύστερα από σχεδόν ένα μήνα αναστολής των συναλλαγών.

Η ρωσική αγορά ανοίγει και πάλι σταδιακά και επιστρέφει στην ομαλότητα ύστερα από την αναστολή των συναλλαγών που προκάλεσαν οι σαρωτικές κυρώσεις της Δύσης ύστερα από την έναρξη της ‘ειδικής επιχείρησης’, όπως τη χαρακτηρίζει η Ρωσία, στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Σήμερα αποκαταστάθηκε πλήρως η διαπραγμάτευση των ρωσικών μετοχών και ομολόγων, αν και με μικρότερη χρονική διάρκεια ενώ παραμένουν σε ισχύ διάφοροι περιορισμοί. Οι μη κάτοικοι απαγορεύεται να πωλούν μετοχές και ομόλογα σε ρούβλια OFZ έως την 1η Απριλίου.

Στις 12.56 ώρα Ελλάδας, το ρούβλι ήταν ενισχυμένο κατά 2,2% έναντι του δολαρίου στα 93,89 ενώ νωρίτερα είχε διαμορφωθεί στα 92,51, ένα επίπεδο κοντά στο ισχυρότερο επίπεδό του από την 1η Μαρτίου.

Οι μετοχές κινούνταν γενικώς σε αρνητικό έδαφος, με τη μετοχή του αερομεταφορέα Aeroflot να αποτελεί αξιοσημείωτη εξαίρεση, ανακάμπτοντας με κέρδη 5% αφού άγγιξε το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 στην αρχή της συνεδρίασης.

Ο ρωσικός δείκτης MOEX, με νόμισμα αναφοράς το ρούβλι, σημείωσε πτώση 1,9% στις 2.436,0 μονάδες. Ο δείκτης RTS, με νόμισμα αναφορά το δολάριο, υποχώρησε νωρίτερα κατά 0,9% στις 822,4 μονάδες.

Διαβάστε επίσης:

Πούτιν σε Αμπράμοβιτς: «Πες τους ότι θα τους διαλύσω» – Οργισμένη αντίδραση του Ρώσου προέδρου στις προτάσεις Ζελένσκι

Η ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta ανέστειλε την κυκλοφορία της έπειτα από επίσημη προειδοποίηση

Ρωσία: «Εμφύλιος» σε οικογένεια γνωστών ηθοποιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία (Video)

Σε θέση… μάχης Ζαμπίδης και Κίμπερλι

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

Κηφισιά: Εξαπατούσαν οδηγούς και πάρκαραν τα οχήματά τους σε δημόσιους χώρους έναντι αμοιβής – Δύο συλλήψεις

ΚΚΕ: «Ο Μητσοτάκης προσποιείται τον παρατηρητή του πολέμου ενώ βαθαίνει τη συμμετοχή της χώρας σε αυτόν»

ΗΠΑ: Ο Τραμπ στέλνει πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια για «ενίσχυση της ασφάλειας»

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

«Εξοικονομώ»: 50 % περισσότερα νοικοκυριά στα προγράμματα αναβάθμισης - αλλαγής συσκευών

