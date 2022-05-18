Όπλα λέιζερ τελευταίας γενιάς χρησιμοποιεί η Ρωσία στην Ουκρανία (Video)

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Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι χρησιμοποιεί νέας γενιάς ισχυρά όπλα λέιζερ που καίνε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), αναπτύσσοντας μερικά από τα μυστικά όπλα της Μόσχας για να αντιμετωπίσει μια πληθώρα από δυτικά όπλα με τα οποία προμηθεύει η Δύση την Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018 είχε παρουσιάσει μια σειρά νέων όπλων που περιλάμβαναν έναν νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, υποβρύχια drones, έναν υπερηχητικό όπλο και ένα νέο όπλο λέιζερ.

Ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά για τα χαρακτηριστικά του νέου όπλου λέιζερ. Ο Πούτιν είχε αναφέρει ένα που ονομάζεται Peresvet, το οποίο πήρε το όνομά του από έναν μεσαιωνικό ορθόδοξο πολεμιστή μοναχό, τον Αλεξάντερ Περεσβέτ που σκοτώθηκε σε μια μάχη.

Ο Γιούρι Μπορίσοφ, αναπληρωτής πρωθυπουργός αρμόδιος για τη στρατιωτική ανάπτυξη, δήλωσε σε συνέδριο στη Μόσχα ότι το Peresvet έχει ήδη αναπτυχθεί ευρέως και μπορεί να τυφλώσει δορυφόρους που βρίσκονται σε απόσταση έως 1.500 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης.

Ο ίδιος είπε ότι ωστόσο υπάρχουν ήδη άλλα πιο ισχυρά ρωσικά οπλικά συστήματα από το Peresvet που μπορούν να κάψουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλον εξοπλισμό. Ο Μπορίσοφ αναφέρθηκε σε μια δοκιμή που έγινε χθες Τρίτη κατά την οποία το Peresvet έκαψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε απόσταση 5 χιλιομέτρων σε πέντε δευτερόλεπτα.

«Εάν το Peresvet τυφλώνει, η νέα γενιά των όπλων λέιζερ επιτυγχάνει την φυσική καταστροφή του στόχου, την θερμική καταστροφή, τον καίνε» δήλωσε ο Μπορίσοφ, μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ερωτηθείς αν τα όπλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν στην Ουκρανία, ο Μπορίσοφ είπε: «Ναι, τα πρώτα πρωτότυπα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί εκεί» και λέγονται Zadira.

Σχεδόν τίποτα δεν έχει δημοσιοποιηθεί για το Zadira, αλλά το 2017 τα ρωσικά ΜΜΕ είχαν αναφέρει ότι η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom βοήθησε στην ανάπτυξη ενός προγράμματος δημιουργίας όπλων στη βάση των αρχών της φυσικής γνωστό με το ρωσικά αρχικά ως ONFP.

Η εισβολή της 24 Φεβρουαρίου που πραγματοποίησε ο Πούτιν στην Ουκρανία, έδειξε τις οριακές δυνατότητες των μετασοβιετικών συμβατικών στρατιωτικών δυνάμεων, αν και ο ίδιος είπε ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» προχωράει βάσει σχεδίου και θα επιτύχει όλους τους στόχους που έχει θέσει η Μόσχα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν στέλνουν δικές τους στρατιωτικές δυνάμεις ή δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, αλλά η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοι της προμηθεύουν το Κίεβο με όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βαριά ολμοβόλα, αντιαεροπορικά Stinger και αντιαρματικούς πυραύλους Javelin.

Ο Πούτιν θεωρεί τις μεγάλες αυτές αποστολές όπλων ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών που αποσκοπεί στην καταστροφή της Ρωσίας, υποσχόμενος ότι αυτό δεν θα επιτευχθεί ποτέ.

Τα σχόλια του Μπορίσοφ δείχνουν ότι η Ρωσία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο με τα όπλα λέιζερ, μια τάση που ενδιαφέρει σημαντικά άλλες πυρηνικές δυνάμεις όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Η χρήση των λέιζερ για την τύφλωση δορυφόρων, ή ακόμη και για το κάψιμο τους ήταν κάποτε κάτι από το χώρο της επιστημονικής φαντασίας, αλλά οι μεγάλες δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία εργάζονται εδώ και χρόνια πάνω σε παραλλαγές τέτοιων όπλων.

Εκτός από τα οφέλη στον συμβατικό πόλεμο από το κάψιμο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η τύφλωση των συστημάτων αναγνώρισης έχει επίσης στρατηγικό αντίκτυπο, καθώς οι δορυφόροι χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων που μεταφέρουν πυρηνικά όπλα.

Ο Μπορισόφ δήλωσε ότι μόλις είχε επιστρέψει από τον Σάροφ , μια κλειστή πόλη στην περιοχή του Νίζνινοβγκοροντ, που ήταν κάποτε γνωστή ως Arzamas-16 επειδή ήταν τόσο μυστική, καθώς είναι το κέντρο έρευνας των πυρηνικών όπλων της Ρωσίας.

Είπε επίσης ότι μια νέα γενιά όπλων λέιζερ που χρησιμοποιούν μια ευρεία ηλεκτρομαγνητική ζώνη θα αντικαταστήσει τελικά τα συμβατικά όπλα.

«Αυτή δεν είναι κάποιο είδος εξωτικής ιδέας, αυτή είναι η πραγματικότητα», δήλωσε ο Μπορίσοφ.

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