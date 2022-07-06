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06.07.2022 07:52

Φωτιά στην Ηλεία: Στην μάχη από το πρωί τα εναέρια μέσα – Καλύτερη εικόνα στο Πόρτο Γερμενό (Videos)

06.07.2022 07:52
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Με την συνδρομή των εναέριων μέσων, τα οποία ξεκίνησαν τις ρίψεις με το πρώτο φως της ημέρας, συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που καίει από βράδυ της Τρίτης (5/7) στην περιοχή Κορυφή του Πύργου, στην Ηλεία.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, έχουν ήδη ενισχυθεί οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή και αποτελούνται από 60 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 19 οχήματα.

Καλύτερη η εικόνα στο Πόρτο Γερμενό

Την ίδια στιγμή, καλά είναι τα νέα που προκύπτουν από την φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

Η εικόνα από την πυρκαγία είναι καλύτερη χωρίς ωστόσο ακόμη να έχει οριοθετηθεί το πύρινο μέτωπο.

Και εκεί, από το πρωί, έχουν «σηκωθεί» εναέρια μέσα ώστε να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούσαν όλο το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό προσήχθη ένας ύποπτος για εμπρησμό.

Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του.

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