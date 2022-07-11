Αλεξανδρούπολη: Πώς οι Αμερικανοί πεζοναύτες «εξαφάνισαν» 7.000 αβγά! (video)

Η έντονη αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη έδωσε πνοή στην οικονομική ζωή της πόλης.

Οι συνεχείς αφίξεις αμερικανών στρατιωτών, όπως πρόσφατα με τον κατάπλου του γιγαντιαίου USS Arlington που μετέφερε περισσότερους από 1.000 πεζοναύτες, δίνει πνοή και στην οικονομία της περιοχής.

Τα εστιατόρια γέμισαν, τα ράφια στα εμπορικά καταστήματα άδειασαν, ενώ το στούντιο τατουάζ της πόλης άνοιξε στις 9 το πρωί.

«Ακόμα και οι κότες το κατάλαβαν»

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Γιώργου Αλάβαντα, ιδιοκτήτη εστιατορίου της περιοχής, ο οποίος είπε ότι ακόμα και οι κότες κατάλαβαν πως η πόλη γέμισε.

«Ακόμα και οι κότες το κατάλαβαν. Χθες 1.500 άτομα έτρωγαν πρωινό στην Αλεξανδρούπολη που τρώνε για πρωινό αβγά, λουκάνικα και μπέικον. Χθες χρειάστηκαν 6.000-7.000. Δηλαδή ζορίζουμε τις κότες για την αυριανή ημέρα. Δεν έχουμε αβγά».

Γέμισαν τα εστιατόρια

Όπως αναφέρει το voria.gr, οι Αμερικανοί πεζοναύτες έμειναν έκπληκτοι από την ποιότητα και τις τιμές του θρακιώτικου φαγητού και μέσα σε τρεις ημέρες τελείωσαν τα rib eye, τις μπριζόλες, τα φιλέτα και τα μπέργκερ.

Σε άλλη περίπτωση ένας άλλος ιδιοκτήτης εστιατορίου στην περιοχή, ο Βασίλης Σικλαφίδης είπε «έχουν ξετρελαθεί. Μας λένε συνέχεια ότι δεν έχουν φάει ωραιότερο κρέας. Εχουν γυρίσει πόσες πόλεις και έρχονται εδώ και μας λένε τι κρέας είναι αυτό.

Ειδικά για τα τοπικά τα κρέατα, τα φιλέτα μας. Και για τις τιμές που βλέπουν, λένε “are you sure”, είναι σίγουρο ότι έχει αυτή την τιμή; Λέω ναι. Και τους φαίνεται απίστευτο, εξαιρετικό και νόστιμο και το value for money γι αυτούς είναι πολύ τίμιο».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Δαβής, ιδιοκτήτης ψησταριάς ανέφερε «ένας φαντάρος που ήρθε σε εμένα για να φάει γρήγορα γιατί βιαζόταν να πάει μέσα στο καράβι, του σερβίραμε και ο λογαριασμός ήταν 8 ευρώ. Πλήρωσε 8 ευρώ με κάρτα και άφησε 10 δολάρια στο γκαρσόνι».

Ο ιδιοκτήτης άλλου εστιατορίου, ο κ. Μιχάλης ξελαρούδης μιλώντας στο Thrakinet TV είπε πως ήταν ένα εξαιρετικό τριήμερο, υπήρχε κόσμος από νωρίς το πρωί. Ολα τα μαγαζιά της πόλης εστιατόρια, καφέ, μίνι μάρκετ είχαν αρκετό κόσμο.

Οπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ 15 λεωφορεία νοικιάστηκαν και εκτελούσαν δρομολόγια από το λιμάνι που κατέφθασε το αμερικανικό πολεμικό στην πόλη μεταφέροντας τους Αμερικανούς που ήθελαν να φάνε, να πιουν και να ψωνίσουν.

Στην ουρά για τατουάζ

Μάλιστα κάποιοι από τους Αμερικανούς στρατιώτες ήθελαν να κάνουν ακόμα και τατουάζ και είχαν επικοινωνήσει από πριν με τον tattoo artist της περιοχής, ο οποίος άνοιξε και την Κυριακή προκειμένου να μπορέσει να τους εξυπηρετήσει!

Ο ιδιοκτήτης στούντιο τατουάζ στην Αλεξανδρούπολη, Νίκος Κατσούλης δήλωσε πως «μια εβδομάδα, καμιά δεκαριά μέρες πριν ξεκίνησαν να έρχονται σωρηδόν τα mail. Από τις 9 το πρωί, λες και ήμασταν φούρνος, ήταν απέξω. Από πριν ακυρώσαμε την περίπτωση για τα μεγάλα τατουάζ. Τους είπαμε ότι θα κάνουμε μικρά, οπότε και εμείς επιλέγαμε, τους ενημερώναμε και αυτοί κάνανε από ένα μικρό. Αυτοί γυρνάνε όλο τον κόσμο οπότε τα τατουάζ είναι καθοριστικά στο να έχουν μία ανάμνηση όταν μεγαλώσουν να λένε ότι πέρασαν από την Ελλάδα και έκανα αυτό το τατουάζ».

