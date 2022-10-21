Έλον Μασκ: Σε συζητήσεις με τον Λευκό Οίκο για τη χρήση του Starlink στο Ιράν

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Επαφές με τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ για τη χρήση της Starlink, της δορυφορικής υπηρεσίας Ιντερνετ της εταιρείας SpaceX στο Ιράν έχει ο Λευκός Οίκος, όπως μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους με γνώση του θέματος.

Το δίκτυο Starlink θα μπορούσε να βοηθήσει τους Ιρανούς να παρακάμψουν τους περιορισμούς του καθεστώτος στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ορισμένες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ισλαμική Δημοκρατία κατακλύζεται από διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο στις 16 Σεπτεμβρίου της Μασχά Αμινί. Η Αμινί, μια 22χρονη Ιρανή κουρδικής καταγωγής, πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την σύλληψή της από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη για παραβίαση, σύμφωνα με τις αρχές, του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τις γυναίκες.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών τον περασμένο μήνα δήλωσε ότι ορισμένος εξοπλισμός δορυφορικού διαδικτύου μπορεί να εξαχθεί στο Ιράν, υποδηλώνοντας ότι η εταιρεία μπορεί να μην χρειάζεται άδεια για την παροχή δορυφορικής ευρυζωνικής υπηρεσίας στη χώρα.

Ο Μασκ είχε πει τότε ότι θα ενεργοποιούσε το Starlink ως απάντηση στο tweet του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν δράση «για να προωθήσουν την ελευθερία του διαδικτύου και την ελεύθερη ροή πληροφοριών» στους Ιρανούς.

Η SpaceX και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Μασκ δήλωσε την Τρίτη ότι η Starlink δεν έχει λάβει καμία χρηματοδότηση από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για τις υπηρεσίες της στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι η εταιρεία έχανε περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια το μήνα λόγω των απλήρωτων υπηρεσιών και των δαπανών για τα μέτρα ασφαλείας για την άμυνα στον κυβερνοχώρο.

Η SpaceX στοχεύει να αναπτύξει το Starlink, καθώς ανταγωνίζεται αντίπαλες εταιρείες δορυφορικών επικοινωνιών όπως η OneWeb και η Amazon.com Inc που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει το Project Kuiper.

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