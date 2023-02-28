Φιλοθέη: Διάρρηξη-μαμούθ με λεία 1 εκατ. σε μονοκατοικία επιχειρηματία

Θα μπορούσε να είναι σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Ή σκηνή από καθημερινό σήριαλ στην τηλεόραση. Μια απίστευτη διάρρηξη σημειώθηκε στη Φιλοθέη.

Οι διαρρήκτες που πιθανότατα παρακολουθούσαν την πολυτελή μονοκατοικία εισέβαλαν σε αυτήν ενώ ο ιδιοκτήτης απουσίαζε, απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και εξαφανίστηκαν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει μέχρι στιγμής στο φως της δημοσιότητας, οι δράστες αφού κατάφεραν να παραβιάσουν την πλαϊνή πόρτα της μονοκατοικίας, άρχισαν να κάνουν φύλλο και φτερό όλους τους χώρους του σπιτιού, που ανήκει σε 77χρονο επιχειρηματία.

Αφού έκαναν το σπίτι άνω-κάτω, τελικά εντόπισαν στο υπνοδωμάτιο του δευτέρου ορόφου το χρηματικό ποσό των 85.000 ευρώ, ενώ λίγο αργότερα στα χέρια τους έπεσαν και κοσμήματα μεγάλης χρηματικής αξίας, η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 800.000 ευρώ, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις Αρχές το θύμα.

Ξήλωσαν το κεντρικό καταγραφικό των καμερών ασφαλείας

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση, αφού επιβεβαιώνει ότι οι δράστες ήταν… διαβασμένοι, αποτελεί το γεγονός ότι ξήλωσαν το κεντρικό καταγραφικό των καμερών ασφαλείας που υπάρχουν στην πολυτελέστατη μεζονέτα το οποίο βρισκόταν στο υπόγειο.

Έτσι, καταστρέφοντάς το και καταστρέφοντας όλες τις καλωδιώσεις κατάφεραν να εξαφανιστούν τα ίχνη τους.

Οι έρευνες των Αρχών για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ενδεχόμενο οι διαρρήκτες να ανήκουν στο κοινωνικό περιβάλλον του επιχειρηματία.

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