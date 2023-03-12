ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 19:54
12.03.2023 11:14

Η μάχη της τηλεθέρασης: Ο νικητής της κόντρας ανάμεσα στο «The Voice» και το «J2US»

Για τελευταία φορά φέτος διασταύρωσαν τα ξίφη τους, με φόντο την τηλεθέαση, το The Voice και το J2US, το βράδυ του Σαββάτου 11 Μαρτίου. Τα δύο βραδινά show έπαιξαν απέναντι σχεδόν σε όλη τη διάρκειά τους και μονοπώλησαν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Ο μεγάλος τελικός του μουσικού talent show του ΣΚΑΪ σημείωσε υψηλότερα νούμερα από το J2US παίρνοντας έτσι τη νίκη στη μεταξύ τους “μονομαχία” για την τηλεθέαση. Συγκεκριμένα, το The Voice σημείωσε μέσο όρο 16,4% στο γενικό σύνολο και 13,2% στο δυναμικό κοινό. Αντίθετα, το show του Alpha είχε 12,9% στο γενικό και 12% στο δυναμικό.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα προγράμματα που έπαιξαν στην prime time, στο γενικό σύνολο ο Εκατομμυριούχος σημείωσε μέσο όρο 16,6%, το βραχιόλι της φωτιάς είχε 9,1%, το Family Game 7,4%, το Ότι αγαπώ 5,6%, η αυλή των χρωμάτων 5,6% και το Κόκκινο Ποτάμι 4,8%.

Στο δυναμικό κοινό ο Εκατομμυριούχος είχε 15,1%, το Family Game σημείωσε 7,8%, το βραχιόλι της φωτιάς 6,9%, το Κόκκινο Ποτάμι 4,8%, το Ότι αγαπώ 4,3% και η αυλή των χρωμάτων 2,3%.

Η τηλεθέαση της prime time
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 16,6%

The Voice – 16,4%

J2US – 12,9%

Το βραχιόλι της φωτιάς – 9,1%

Family Game – 7,4%

Ότι αγαπώ – 5,6%

Η αυλή των χρωμάτων – 5,6%

Κόκκινο Ποτάμι – 4,8%

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 15,1%

The Voice – 13,2%

J2US – 12%

Family Game – 7,8%

Το βραχιόλι της φωτιάς – 6,9%

Κόκκινο Ποτάμι – 4,8%

Ότι αγαπώ – 4,3%

Η αυλή των χρωμάτων – 2,3%

