Ισπανίδα σταρ απέκτησε …εγγόνι μέσω παρένθετης μητέρας και με το σπέρμα του πεθαμένου γιου της

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η 68χρονη Ισπανίδα ηθοποιός που προκάλεσε σάλο στη χώρα της αποκτώντας μια κόρη μέσω παρένθετης μητέρας, αποκάλυψε ότι η σύλληψη του παιδιού έγινε με κατεψυγμένο σπέρμα του πεθαμένου γιου της, κάτι που την καθιστά γιαγιά του.

Η συνέντευξη της Άνα Ομπρεγόν στο περιοδικό ¡Hola! πυροδότησε στην Ισπανία έναν νέο γύρο δημόσιας συζήτησης γύρω από τη βιοηθική της παρένθετης μητρότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού.

https://twitter.com/RafaelGarciaLAF/status/1643351137674731521

Το μωρό, που είναι ηλικίας μερικών εβδομάδων, ονομάστηκε Άνα Σάντρα. Σύμφωνα με το περιοδικό Lecturas, η παρένθετη μητέρα που δέχτηκε να το κυοφορήσει είναι μια Κουβανή που ζει στο Μαϊάμι της Φλόριντας.

«Το κορίτσι αυτό δεν είναι κόρη μου αλλά εγγονή μου», είπε η ηθοποιός, ποζάροντας για το εξώφυλλο του περιοδικού ¡Hola! με το μωρό στην αγκαλιά της. «Αν αυτή ήταν η τελευταία επιθυμία του γιου μου, πώς να μην την τηρήσω;» συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι μόνο οι γονείς που έχουν χάσει ένα παιδί έχουν δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους για το θέμα.

Το μοναδικό βιολογικό παιδί της Ομπρεγόν, ο γιος της Άλες Λέκιο, πέθανε από καρκίνο το 2020 σε ηλικία 27 ετών. Ήταν συγγενής, μέσω του πατέρα του, με τον βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας.

Το ¡Hola! αποκάλυψε στις 29 Μαρτίου ότι η Ομπρεγόν υιοθέτησε ένα μωρό που γεννήθηκε από παρένθετη μητέρα στο Μαϊάμι. Στην Ισπανία απαγορεύεται κάθε μορφής παρένθετη μητρότητα, συμπεριλαμβανομένης και της αποκαλούμενης «αλτρουιστικής», δηλαδή, χωρίς καταβολή χρημάτων στην γυναίκα που κυοφορεί.

Πολλοί υπουργοί της ισπανικής κυβέρνησης επέκριναν την πρακτική αυτή. «Είναι μια μορφή βίας σε βάρος των γυναικών», σχολίασε η υπουργός Ισότητας Ιρένε Μαρία Μοντέρο.

Hoy, la ministra Margarita Robles ha salido en defensa de Ana Obregón tras comprar un bebé. Ella misma está salpicada por el caso de bebés robados en España. pic.twitter.com/pFEQN6O5EW April 5, 2023

Η Ομπρεγόν είπε στο περιοδικό ότι η παρένθετη μητρότητα δεν είναι αμφιλεγόμενη στις ΗΠΑ. «Ο κόσμος εδώ είναι ανοιχτόμυαλος όμως στην Ισπανία, ω Θεέ μου, ζούμε στον περασμένο αιώνα», είπε. Η ηθοποιός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποκτήσει και άλλα παιδιά χρησιμοποιώντας το σπέρμα του πεθαμένου γιου της καθώς εκείνος, όπως λέει, είχε εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσει πέντε παιδιά.

Η Ομπρεγόν έγινε γνωστή πρωταγωνιστώντας σε σήριαλ της ισπανικής τηλεόρασης στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και τις αρχές του 2000. Σήμερα έγραψε στο Instagram ότι ένα βιβλίο που έγραψε σε συνεργασία με τον γιο της θα κυκλοφορήσει στις 19 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης:

Σακίρα: Σχέσεις… λατρείας με τα πρώην πεθερικά – Ο πατέρας του Πικέ της έκανε έξωση από το σπίτι που διέμενε στη Βαρκελώνη

Γιώργος Παπαπαύλου: Αποκάλυψε ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από γνωστό σκηνοθέτη

Απίστευτος καβγάς ανάμεσα σε Μικρούτσικο και Κωνσταντινίδη – «Μήπως θες να με χτυπήσεις κιόλας;» (Video)