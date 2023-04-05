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05.04.2023 19:07

Ισπανίδα σταρ απέκτησε …εγγόνι μέσω παρένθετης μητέρας και με το σπέρμα του πεθαμένου γιου της

05.04.2023 19:07
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Η 68χρονη Ισπανίδα ηθοποιός που προκάλεσε σάλο στη χώρα της αποκτώντας μια κόρη μέσω παρένθετης μητέρας, αποκάλυψε ότι η σύλληψη του παιδιού έγινε με κατεψυγμένο σπέρμα του πεθαμένου γιου της, κάτι που την καθιστά γιαγιά του.

Η συνέντευξη της Άνα Ομπρεγόν στο περιοδικό ¡Hola! πυροδότησε στην Ισπανία έναν νέο γύρο δημόσιας συζήτησης γύρω από τη βιοηθική της παρένθετης μητρότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού.

https://twitter.com/RafaelGarciaLAF/status/1643351137674731521

Το μωρό, που είναι ηλικίας μερικών εβδομάδων, ονομάστηκε Άνα Σάντρα. Σύμφωνα με το περιοδικό Lecturas, η παρένθετη μητέρα που δέχτηκε να το κυοφορήσει είναι μια Κουβανή που ζει στο Μαϊάμι της Φλόριντας.

«Το κορίτσι αυτό δεν είναι κόρη μου αλλά εγγονή μου», είπε η ηθοποιός, ποζάροντας για το εξώφυλλο του περιοδικού ¡Hola! με το μωρό στην αγκαλιά της. «Αν αυτή ήταν η τελευταία επιθυμία του γιου μου, πώς να μην την τηρήσω;» συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι μόνο οι γονείς που έχουν χάσει ένα παιδί έχουν δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους για το θέμα.

Το μοναδικό βιολογικό παιδί της Ομπρεγόν, ο γιος της Άλες Λέκιο, πέθανε από καρκίνο το 2020 σε ηλικία 27 ετών. Ήταν συγγενής, μέσω του πατέρα του, με τον βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας.

Το ¡Hola! αποκάλυψε στις 29 Μαρτίου ότι η Ομπρεγόν υιοθέτησε ένα μωρό που γεννήθηκε από παρένθετη μητέρα στο Μαϊάμι. Στην Ισπανία απαγορεύεται κάθε μορφής παρένθετη μητρότητα, συμπεριλαμβανομένης και της αποκαλούμενης «αλτρουιστικής», δηλαδή, χωρίς καταβολή χρημάτων στην γυναίκα που κυοφορεί.

Πολλοί υπουργοί της ισπανικής κυβέρνησης επέκριναν την πρακτική αυτή. «Είναι μια μορφή βίας σε βάρος των γυναικών», σχολίασε η υπουργός Ισότητας Ιρένε Μαρία Μοντέρο.

Η Ομπρεγόν είπε στο περιοδικό ότι η παρένθετη μητρότητα δεν είναι αμφιλεγόμενη στις ΗΠΑ. «Ο κόσμος εδώ είναι ανοιχτόμυαλος όμως στην Ισπανία, ω Θεέ μου, ζούμε στον περασμένο αιώνα», είπε. Η ηθοποιός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποκτήσει και άλλα παιδιά χρησιμοποιώντας το σπέρμα του πεθαμένου γιου της καθώς εκείνος, όπως λέει, είχε εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσει πέντε παιδιά.

Η Ομπρεγόν έγινε γνωστή πρωταγωνιστώντας σε σήριαλ της ισπανικής τηλεόρασης στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και τις αρχές του 2000. Σήμερα έγραψε στο Instagram ότι ένα βιβλίο που έγραψε σε συνεργασία με τον γιο της θα κυκλοφορήσει στις 19 Απριλίου.

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