Προκριματικά Euro 2024: Η ενδεκάδα της Εθνικής απέναντι στη Γαλλία

Με δύο αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της Παρασκευής κόντρα στην Ιρλανδία «κατεβάζει» την Εθνική μας στο μεγάλο ματς με τη Γαλλία ο Γκουστάβο Πογέτ.

Ο Σιώπης ξεκινάει, τελικά, στο αρχικό σχήμα στο πλάι του Κουρμπέλη, με τον Μάνταλο να μετατοπίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης -στη θέση του Πέλκα- ενώ στην κορυφή ο Πογέτ επέλεξε τον Γιακουμάκη αντί του Παυλίδη.

Αναλυτικά η ενδεκάδα τη Εθνικής: Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Σιώπης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Μάνταλος, Μασούρας, Γιακουμάκης.

STARTING XI for the match 🇫🇷 vs 🇬🇷 💪 #nationalteam pic.twitter.com/pCBKO4f5mw