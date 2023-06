Μια άβολη στιγμή εκτυλίχθηκε ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και την Εύα Λονγκόρια, όταν ο πρόεδρος αγκάλιασε την ηθοποιό λίγο περισσότερο από αυτό που έπρεπε.

Όλα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη, όταν η Εύα Λονγκόρια βρέθηκε καλεσμένη στον Λευκό Οίκο, για να παρουσιάσει την νέα της ταινία «Flamin’ Hot» με την οποία κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο.

Όταν λοιπόν βρέθηκε στη σκηνή με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κάνει την μία γκάφα μετά την άλλη τον τελευταίο καιρό, αστειεύτηκε λέγοντας: «Γνωριζόμαστε πολύ καιρό. Εκείνη ήταν 17 εγώ 40» με το ακροατήριο να γελάει.

Joe Biden gets weird with Eva Longoria ? "She was 17, I was 40" pic.twitter.com/4inQ7e0KwP