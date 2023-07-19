Πύρινος εφιάλτης στη Δυτική Αττική: Κυκλωμένος στις φλόγες ο οικισμός Λεύκα κοντά στην Οινόη – Φόβοι για εξάπλωση της φωτιάς στην Πάρνηθα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο πύρινος εφιάλτης συνεχίζεται στη χώρα μας για τρίτη ημέρα, τη στιγμή που οι θυελλώδεις άνεμοι δεν λένε να κοπάσουν. Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες, καθώς είναι αντιμέτωποι με συνεχείς αναζωπυρώσεις στη δυτική Αττική και το Λουτράκι, ενώ μαίνεται η φωτιά και στη Ρόδο.

Στη θέση Λεύκα υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις του μετώπου πυρκαγιάς της Οινόης. Απέναντι μαίνεται και ένα νέο μέτωπο με τα εναέρια μέσα που επιχειρούν. Oι αστυνομικοί απομακρύνουν τους κατοίκους από τον οικισμό Λεύκα χτυπώντας πόρτα-πόρτα. Στο σημείο επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα για ενίσχυση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η χαράδρα αλλά και το βουνό στην Οινόη, που νωρίτερα είχαν παραδοθεί στις φλόγες, έχουν πλέον κατασβεστεί, χάρις στην επέμβαση εναέριων και επίγειων δυνάμεων. Παρόλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν, αλλά και του μικροκλίματος που δημιουργείται στην περιοχή.

Στις φλόγες έχει παραδοθεί σημείο του βουνού που βρίσκεται κοντά στις ανεμογεννήτριες. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς αν η φωτιά ξεφύγει από την περιοχή κινδυνεύει η Πάρνηθα. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη ώστε να μην επεκταθούν οι φλόγες.

H εικόνα είναι δύσκολη λόγω ανέμων και στην Αγία Σωτήρα και στη Στεφάνη, όπου οι αναζωπυρώσεις είναι μεγάλες.

Στο πύρινο μέτωπο των Μεγάρων υπήρξε νέα αναζωπύρωση λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Νωρίτερα οι φλόγες πλησίασαν απειλητικά τον οικισμό Βλυχάδα και βρέθηκαν μόλις ελάχιστα μέτρα από τον οικισμό. Οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους έχοντας πάρει μαζί τους όσα υπάρχοντα μπορούν και έχουν μπει μέσα στα αυτοκίνητά τους περιμένοντας εντολές από τις Αρχές. Ωστόσο, οι πυροσβέστες κατάφεραν και απομάκρυναν τις φλόγες από τον οικισμό. Η ένταση, αλλά και οι συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση του ανέμου κάνει πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης με την πυρκαγιά να συνεχίζει να καίει εκτός ελέγχο για τρίτη ημέρα δάσος, σπίτια και αγροτικές καλλιέργειες.

Η φωτιά στα Δερβενοχώρια εξελίσσεται σε τρία ενεργά μέτωπα: το ανατολικό προς Στεφάνι, το δυτικό προς την Αγία Σωτήρα και ένα μέτωπο νοτιοδυτικά της Μάνδρας, μακριά από την Εθνική Οδό.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοποιό, στο σημείο επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό, ενώ πήραν εντολή απογείωσης τα δύο ιταλικά canadair που έχουν φτάσει από εχθές. Από νωρίς το πρωί τρία ελικόπτερα Chinook επιχειρούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς στα Δερβενοχώρια.

Αναζωπύρωση πριν από 2 ώρες προκάλεσε την ειδοποίηση από το 112 στους κατοίκους του Κανδηλίου να εκκενώσουν την περιοχή και η κατάσταση φαινόταν ελεγχόμενη μέχρι που ένα ελαφρύ αεράκι ξαναφούντωσε τη φωτιά.

Οι κάτοικοι έχουν ήδη εκκενώσει την περιοχή, με τη βοήθεια της αστυνομίας. Η αστυνομία προχωρά παράλληλα σε αποκλεισμό δρόμων προκειμένου να διευκολύνει το έργο των πυροσβεστών οι οποίοι προσπαθούν να απομακρύνουν την πυρκαγιά από τον οικισμό. Δυστυχώς όμως η ένταση, αλλά και οι συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση του ανέμου κάνει πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο σπίτια στο βουνό έχουν καταστραφεί, ενώ κινδυνεύουν άμεσα κτηνοτροφικές μονάδες, από τις οποίες όμως έχουν απομακρυνθεί τα ζώα.

Στη Βλυχάδα και στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν και εναέρια μέσα, ενώ έφτασαν και τηλεοπτικά συνεργεία και φωτορεπόρτερ από το εξωτερικό.

Εν τω μεταξύ νέο μέτωπο εκδηλώθηκε πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή του εργοστασίου Τιτάν.

Νωρίτερα, ανακούφιση στο αναζωπυρωμένο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή Κανδύλι Μεγάρων είχε προσφέρει γύρω στη 1:00 το μεσημέρι η αντιστροφή της φοράς ανέμου προς τα καμένα εδάφη, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταμούλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του δημάρχου από την σύντομη περιήγηση του στην πληγείσα περιοχή, όπως μας ενημέρωσε, δεν έχουν σημειωθεί μεγάλες καταστροφές στον οικιστικό ιστό πλην 2-3 κτισμάτων. Ωστόσο σοβαρότερες ήταν οι καταστροφές στους οικισμούς Πλάτωνας, Άνω Λουτρόπυργος και Άνω Βλυχάδα της Νέας Περάμου Μεγάρων (πάνω από την Εθνική).

Στην περιοχή παραμένει κλειστός ο επαρχιακός δρόμος που συνδέει τη Ν. Πέραμο με την Μάνδρα καθώς επιχειρούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης μεταξύ των οποίων εθελοντές, Ρουμάνοι, στρατός, πολίτες.

Την αγωνία όλων που βίωσαν τις πρωινές ώρες, μετέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Μεγαρέων Ιερόθεος Πολυχρόνης, καθώς έβλεπαν τεράστιες φλόγες να κατευθύνονται στην κορυφή του όρους Πατέρα, από την περιοχή της Μάνδρας. Σε ελάχιστο διάστημα βοηθούμενες και από την ένταση του ανέμου κύλισαν στις παρυφές του όρους Τρικέρι και εξαπλώθηκαν με κατεύθυνση το στρατόπεδο με το πεδίο Βολής στη λεωφόρο Καταδρομών και οικισμούς της Ν. Περάμου εντός δασικού και χορτολιβαδικού τοπίου. Προσωρινά «νιώσαμε αδυναμία αντιμετώπισης, της πυρκαγιάς χωρίς τη βοήθεια εναέριων μέσων τόσο κοντά στην πρωτεύουσα», τόνισε ό ίδιος, προσθέτοντας ότι οι καπνοί ήταν τόσο πυκνοί που δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου ορατότητα, ενώ καταστράφηκαν λίγες κατοικίες που βρέθηκαν στο πέρασμα της φωτιάς.

Στις εστίες στην Αττική επιχειρούν 250 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 75 οχήματα ενώ έχουν σπεύσει 34 Ρουμάνοι πυροσβέστες με 6 οχήμτα. Από αέρος συνεχείς ρίψεις νερού κάνουν 9 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο συντονιστικά.

Μήνυμα από το 112 για εκκενώσεις

Νωρίτερα, πυκνός καπνός είχε καλύψει τη Νέα Πέραμο, στα Μέγαρα. Η φωτιά βρισκόταν κοντά σε σπίτια ενώ άρχισαν οι πρώτες εκκενώσεις.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στη Νέα Ζωή Κανδηλίου και τη Λεωφόρο Καταδρομών ώστε να εκκενώσουν τον οικισμό και να κατευθυνθούν προς Μέγαρα.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα ανέφερε: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Νέα Ζωή Κανδηλίου και Λεωφόρο Καταδρομών εκκενώστε τώρα προς Μέγαρα. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή».

Παράλληλα, κινδύνεψε η κατασκήνωση Μελετάκη, η οποία όμως σώθηκε με την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Με το πρώτο φως της ημέρας από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη, επτά ελικόπτερα και ένα συντονιστικό.

Αναζωπυρώσεις και στο μέτωπο του Λουτρακίου

Συνεχείς είναι οι αναζωπυρώσεις στη Γλυκιά Ζωή Λουτρακίου με τους πυροσβέστες να προσπαθούν από αέρος και εδάφους να σβήσουν τις φλόγες που ξεπηδούν στα καμμένα. Με ρίψεις νερού με ελικόπτερα η πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει τα πύρινα μέτωπα της φωτιάς την ώρα που οι άνεμοι εξακολουθούν να είναι ισχυροί.

Τα πτητικά μέσα συνεχίζουν τις προσπάθειές τους στην περιοχή που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το διάστημα των επόμενων έξι μηνών. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τον χρόνο και τους ανέμους. Το μέτωπο κινείται ανατολικά του Αγίου Χαραλάμπους, πλησιάζει στα διυλιστήρια Πέγκυ χωρίς να κινδυνέουν. Η Πυροσβεστική συνεχίζει να δίνει σκληρή «μάχη» στο σημείο, καθώς γίνεται προσπάθεια να μην περάσει στο ύψος των διυλιστηρίων.

Για το πύρινο μέτρωπο στο Λουτράκι ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, κ. Γιάννης Αρτοποιός ανέφερε: «Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος 3 αεροσκάφη, δύο ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονίζει τη διαδικασία».

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις στο δήμο Λουτρακίου περίπου 30 – 32 σπίτια έχουν καταστραφεί την πρώτη ημέρα της φωτιάς ενώ άλλα δύο σπίτια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους. Αυτό που είναι εμφανές είναι ότι τα δίκτυα έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από την πυρκαγιά και θα απαιτηθεί χρόνος για να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

Στη μάχη πυροσβέστες από Ρουμανία, Σλοβακία, Πολωνία<

Βοήθεια από Ρουμανία, Σλοβακία και Πολωνία αναμένεται να φτάσει αύριο και την Παρασκευή στην Ελλάδα ύστερα από αίτημα που υπέβαλε η χώρα προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Γιάννης Αρτοποιός.

Ειδικότερα, όπως είπε, «η χώρα μας υπέβαλε αίτημα βοήθειας προς τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων που θα διαθέτουν και πυροσβεστικά οχήματα».

Στο αίτημά της Ελλάδας ανταποκρίθηκαν η Ρουμανία, η οποία θα διαθέσει πεζοπόρα τμήματα με 40 πυροσβέστες, 5 υδροφόρα οχήματα και ακόμη 10 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα που θα φτάσουν στη χώρα μας αύριο. Η Σλοβακία, η οποία θα διαθέσει πεζοπόρα τμήματα με 31 πυροσβέστες και 15 υδροφόρα οχήματα που θα φτάσουν στη χώρα μας την Παρασκευή. Η Πολωνία η οποία θα διαθέσει πεζοπόρα τμήματα με 149 πυροσβέστες και 49 υδροφόρα οχήματα που θα φτάσουν στη χώρα μας και αυτοί την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες έχουν έρθει στη χώρα μας επίσης μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη από Ιταλία και Γαλλία.

Αναφορικά με τις πυρκαγιές ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι στην πυρκαγιά που έχει εξελιχθεί στη Δυτική Αττική και ξεκίνησε τη Δευτέρα από τα Δερβενοχώρια επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος 9 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων 2 για τον συντονισμό τους.

Επίσης στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος 3 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη Ρόδο εξελίσσεται πλέον στο κέντρο του νησιού. Για αυτό το λόγο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προκειμένου να εκκενωθούν οι οικισμοί Ελεούσα, Σάλακος και Διμυλιά. Εκεί επιχειρούν 103 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα.

Όπως είπε, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται αύριο Πέμπτη σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κορινθία και Αργολίδα. «Οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες. Όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για τον περιορισμό των πυρκαγιών. Είναι απαραίτητη η προσοχή όλων μας», σημείωσε ο κ. Αρτ

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σε Αττική και Βοιωτία

Στην περιοχή της Αττικής ισχύει η διακοπή κυκλοφορίας στους εξής δρόμους:

– οδό Φυλής, από την Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλειστών,

– επαρχιακή οδό Οινόης – Μαγούλας, από το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ,

– επαρχιακή οδό Ελευσίνας – Θηβών, από τον κόμβο Μάνδρας προς Θήβα μέχρι τα όρια με Θήβα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,

– οδό Αγ. Αικατερίνης από Μάνδρα έως Λ. Καταδρομών,

– Λ. Καταδρομών και Γερμανικού.

Παράλληλα, για την περιοχή της Βοιωτίας εξακολουθεί να ισχύει η διακοπή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

– στη Λεωφόρο Οινόης Σχηματαρίου – Ελευσίνας, από τη 14η χ/θ (Στεφάνι Βοιωτίας) έως την 7η χ/θ (περιοχή ΤΙΤΑΝ),

– στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θηβών, από 33η χ/θ (θέση ‘Αγιος Χριστόφορος) έως την 30η χ/θ (όρια με Νομό Αττικής),

– καθώς και στην Επαρχιακή Οδό Πάνακτου – Οινόης Αττικής, από την 1η έως την 10η χ/θ.

Επιπλέον, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, από το ύψος του Κόμβου Αγίων Θεοδώρων μέχρι τον Κόμβο Επιδαύρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από την αριστερή και τη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, πλην όμως παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση τους πολίτες να μην μετακινούνται προς αυτά τα σημεία ενώ λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που υπάρχει και σήμερα να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε περιοχές NATURA, εθνικούς δρυμούς, δάση και άλση.

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος: Δύο τα μέτωπα της φωτιάς – Ένας τραυματίας (photos/videos)

Φωτιά στα Σφακιά Χανίων – Πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή