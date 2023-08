Weeknd: Πούλησε το διαμέρισμά του στο Λος Άντζελες για 18 εκατομμυρία δολαρία (photos)

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια ο The Weeknd κατάφερε επιτέλους να ξεφορτωθεί το ελάχιστα χρησιμοποιημένο ρετιρέ του στη γειτονιά Westwood του Λος Άντζελες. Καταλαμβάνοντας ολόκληρο τον 18ο όροφο του αριστοκρατικού κτηρίου Beverly West, το διαμέρισμα σε μέγεθος έπαυλης πωλήθηκε έναντι 18 εκατομμυρίων δολαρίων, πολύ κάτω από τα αρχικά 22,5 εκατ. δολάρια που ζητούσε ο τραγουδιστής και κάτω από 21 εκατ. δολάρια που πλήρωσε πριν από τέσσερα χρόνια για να το αγοράσει.

The Weeknd just sold his lavish $21M L.A. penthouse at a loss 🌴🙄 @snydenydn https://t.co/J09J1zUgq5