search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 12:33
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2023 19:24

Χόλιγουντ: Reunion για Breaking bad και Better Call Saul στην απεργιακή γραμμή

breaking-bad-12-new

«Ηχηρό παρών» στις απεργιακές κινητοποιήσεις στο Χόλιγουντ δίνουν οι συντελεστές της σειράς «Breaking Bad» αλλά και του spin-off της, «Better Call Saul».

Την στήριξη του στις απεργιακές κινητοποιήσης των τελευταίων μηνών από τη βιομηχανία του κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένων του Συνδικάτου Αμερικανών Σεναριογράφων (WGA) και του Συνδικάτου Αμερικανών Ηθοποιών Κινηματογράφου, Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου (SAG-AFTRA), θέλησε να εκφράσει το καστ και οι παραγωγοί της σειράς «Breaking Bad» και του «Better Call Saul».

Ο πρωταγωνιστής του Breaking Bad, Μπράιαν Κράνστον, μιλώντας στο πλήθος τόνισε «Είμαστε όλοι η αιχμή της βιομηχανίας μας», ενώ ξεκαθάρισε ότι αυτή η κίνηση δεν στοχεύει στην επίθεση σε στούντιο ή πλατφόρμες streaming, αλλά στην ενθάρρυνση ανοικτού διαλόγου και την προώθηση της δικαιοσύνης.

«Ψάχνουμε απλά για μια δίκαιη σύμβαση, κάτι που θα καθιστά τον εργαζόμενο ηθοποιό σε θέση να πληρώνει τους λογαριασμούς του, να πληρώνει το ενοίκιό του, να αγοράζει φαγητό για τις οικογένειές του», υπογράμμισε.

Ο ίδιος κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «SAG-AFTRA σε απεργία!» με τον συμπρωταγωνιστή του στη σειρά, Aaron Paul να κρατά επίσης.

Η σειρά που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς προβλήθηκε για πέντε σεζόν και την διαδέχθηκε το εξίσου δημοφιλές spin-off Better Call Saul, με πρωταγωνιστή τον Bob Odenkirk, τον δικηγόρο Saul Goodman. Το Better Call Saul προβλήθηκε για άλλες έξι σεζόν στο AMC, μεταξύ 2015 και 2022.

Το Breaking Bad κέρδισε 16 βραβεία Emmy, συμπεριλαμβανομένων των συνεχόμενων νικών του Outstanding Drama Series για τις δύο τελευταίες σεζόν του το 2013 και το 2014.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nato_trump_1
kosioni-new
TELL_ME_POSTER_A3_DANAOS-1
lazaridis
chalamet
Δείτε όλες τις ειδήσεις
qantas- Project Sunrise-9
de-grece-eksot
natura
moufteia-komotinis-123
lazaridis-vouli
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

nato_trump_1
kosioni-new
TELL_ME_POSTER_A3_DANAOS-1
1 / 3