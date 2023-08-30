Χόλιγουντ: Reunion για Breaking bad και Better Call Saul στην απεργιακή γραμμή

«Ηχηρό παρών» στις απεργιακές κινητοποιήσεις στο Χόλιγουντ δίνουν οι συντελεστές της σειράς «Breaking Bad» αλλά και του spin-off της, «Better Call Saul».

Την στήριξη του στις απεργιακές κινητοποιήσης των τελευταίων μηνών από τη βιομηχανία του κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένων του Συνδικάτου Αμερικανών Σεναριογράφων (WGA) και του Συνδικάτου Αμερικανών Ηθοποιών Κινηματογράφου, Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου (SAG-AFTRA), θέλησε να εκφράσει το καστ και οι παραγωγοί της σειράς «Breaking Bad» και του «Better Call Saul».

Ο πρωταγωνιστής του Breaking Bad, Μπράιαν Κράνστον, μιλώντας στο πλήθος τόνισε «Είμαστε όλοι η αιχμή της βιομηχανίας μας», ενώ ξεκαθάρισε ότι αυτή η κίνηση δεν στοχεύει στην επίθεση σε στούντιο ή πλατφόρμες streaming, αλλά στην ενθάρρυνση ανοικτού διαλόγου και την προώθηση της δικαιοσύνης.

«Ψάχνουμε απλά για μια δίκαιη σύμβαση, κάτι που θα καθιστά τον εργαζόμενο ηθοποιό σε θέση να πληρώνει τους λογαριασμούς του, να πληρώνει το ενοίκιό του, να αγοράζει φαγητό για τις οικογένειές του», υπογράμμισε.

Ο ίδιος κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «SAG-AFTRA σε απεργία!» με τον συμπρωταγωνιστή του στη σειρά, Aaron Paul να κρατά επίσης.

Η σειρά που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς προβλήθηκε για πέντε σεζόν και την διαδέχθηκε το εξίσου δημοφιλές spin-off Better Call Saul, με πρωταγωνιστή τον Bob Odenkirk, τον δικηγόρο Saul Goodman. Το Better Call Saul προβλήθηκε για άλλες έξι σεζόν στο AMC, μεταξύ 2015 και 2022.

Το Breaking Bad κέρδισε 16 βραβεία Emmy, συμπεριλαμβανομένων των συνεχόμενων νικών του Outstanding Drama Series για τις δύο τελευταίες σεζόν του το 2013 και το 2014.

