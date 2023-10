Ισραήλ: Σκύλος αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι της οικογένειάς του που σφαγιάστηκε (Video)

Το Διαδίκτυο έχουν κατακλύσει βίντεο που δείχνουν την ωμή πραγματικότητα του πολέμου στο Ισραήλ και ειδικότερα από το κιμπούτς Κφαρ Αζά.

Σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα social media, φαίνεται σκύλος οικογένειας που έχει σφαγιαστεί από τους ενόπλους της Χαμάς, να παραμένει στο κρεβάτι του παιδικού δωματίου.

This is the home of an entire family in Kfar Aza slaughtered by Hamas terrorists.



The family dog refuses to leave the bed where the family’s children used to sleep before they were butchered. pic.twitter.com/XyikzjzLOd