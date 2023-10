Προειδοποίηση Ισραήλ: «Από απόψε εντείνουμε τις επιθέσεις μας στη Γάζα»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι σκοπεύει να αυξήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ενόψει των προετοιμασιών της επόμενης φάσης της επιχείρησής του στο παλαιστινιακό έδαφος που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

«Από απόψε το βράδυ θα αυξήσουμε τα πλήγματα», δήλωσε ο στρατηγός Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού και πρόσθεσε: «Θα εντείνουμε τις επιθέσεις μας για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους για τις δυνάμεις μας στα επόμενα στάδια του πολέμου».

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, ο Χαγκάρι επανέλαβε τις εκκλήσεις του προς τους κατοίκους της Γάζας να εκκενώσουν προς τον νότο.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή Τύπου, ο ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντανιέλ Χαγκάρι δήλωσε πως το ένα πέμπτο των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ έπεσαν στη Γάζα.

«Σκοτώνουν τους δικούς τους ανθρώπους», τόνισε.

1 in 5 Hamas & Islamic Jihad rockets hit Gaza in the last 24 hours. pic.twitter.com/sfOv02NMuU