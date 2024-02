Πόλεμος στη Γάζα: Απορρίπτει οποιαδήποτε συζήτηση για ειρήνη ο Νετανιάχου – Οι Ισραηλινοί εισέβαλαν στο νοσοκομείο Νάσερ (videos)

Το Ισραήλ δυναμιτίζει συστηματικά κάθε προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στη Μέση Ανατολή, με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να απορρίπτει οποιαδήποτε συζήτηση για τη συνύπαρξη ενός παλαιστινιακού κράτους με το ισραηλινό, την ώρα που οι στρατιώτες του εισβάλλουν σε άλλο ένα παλαιστινιακό νοσοκομείο, αδιαφορώντας για το στοιχειώδες δίκαιο του πολέμου.

«… εδώ είναι Ισραήλ»…

«Δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για δώρα στον παλαιστινιακό λαό», δήλωσε ο Αβί Χιμάν, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εθνικής Διπλωματίας στο γραφείο του πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου.

Η σχετική ερώτηση υποβλήθηκε από ανταποκριτή του CNN, με αφορμή δημοσίευμα της Washington Post που ανέφερε πως η κυβέρνηση Μπάιντεν «και μια μικρή ομάδα εταίρων στη Μέση Ανατολή» επεξεργάζονται μία φόρμουλα για ειρηνευτικό σχέδιο «που θα μπορούσε να ανακοινωθεί τις προσεχείς εβδομάδες».

«Εδώ είναι Ισραήλ και βρισκόμαστε στον απόηχο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου», απάντησε ο εκπρόσωπος του Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Τώρα είναι η ώρα για τη νίκη, την απόλυτη νίκη κατά της Χαμάς. Και θα συνεχίσουμε στον δρόμο για τη νίκη. Όλες οι συζητήσεις για την μέρα μετά τη Χαμάς θα γίνουν τη μέρα μετά την Χαμάς».

Η κατηγορηματικά αρνητική στάση της κυβέρνησης Νετανιάχου έναντι οποιασδήποτε πρότασης για ειρηνευτική συμφωνία εκφράστηκε και από τους ακροδεξιούς υπουργούς της.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, χαρακτήρισε το κατά την Washington Post καταρτιζόμενο ειρηνευτικό σχέδιο «επιβράβευση της τρομερής σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

Ο επίσης ακροδεξιός υπουργός Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «1.400 δολοφονήθηκαν και ο κόσμος θέλει από μας να τους παραχωρήσουμε κράτος. Δεν πρόκειται να συμβεί!».

1,400 נרצחים והעולם רוצה לתת להם מדינה. לא יקרה! February 15, 2024

Ισραηλινοί επίλεκτοι εναντίον γιατρών, ασθενών και αμάχων

Στο μεταξύ άνδρες των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ εισέβαλαν στο νοσοκομείο Νάσερ, στην Χαν Γιούνις και ο στρατός ανακοίνωσε ότι «εξουδετέρωσε έναν αριθμό υπόπτων» μέσα στο νοσοκομείο.

Israeli forces bombed Nasser Hospital in Khan Younis, southern Gaza, on Thursday. According to sources on the ground, Israel has struck a ward full of patients, resulting in casualties. pic.twitter.com/zTf5HujPAq — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 15, 2024

Κατά τον ισραηλινό στρατό η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο εκπρόσωπος του στρατού υποστήριξε ότι υπήρχαν «αξιόπιστες πληροφορίες από την κατασκοπεία» ότι η Χαμάς κρατούσε ομήρους στο νοσοκομείο και πιθανώς οι σοροί των ομήρων που έχουν στο μεταξύ χάσει τη ζωή τους ίσως φυλάσσονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

#Israel has just bombed the patient ward inside Nasser hospital in #KhanYounis just after 2am local time. This video has taken by a doctor inside the hospital pic.twitter.com/GtgIk6oHvR February 15, 2024

Κατά τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού, «τρομοκράτες της Χαμάς κρύβονται πίσω από τραυματισμένους αμάχους μέσα στο νοσοκομείο Νάσερ».

We have credible intelligence that Hamas held hostages in Nasser Hospital.



“Since the Hamas massacre of October 7, the IDF has been operating to fulfill its mission of dismantling Hamas and bringing our hostages home.” pic.twitter.com/5gzcbH6Vzc — Israel Defense Forces (@IDF) February 15, 2024

Ωστόσο, εκπρόσωπος της Χαμάς μιλώντας στο CNN διέψευσε τους ισχυρισμούς του ισραηλινού στρατού. «Η Χαμάς δεν έχει καμιά δουλειά στο νοσοκομείο», δήλωσε ο Μουχάμαντ Ναζάλ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Έκκληση από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα να σταματήσει η επίθεση

Πριν από ένα 24ωρο, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι υποχρεώθηκαν από τους στρατιώτες που πολιορκούσαν το νοσοκομείο να φύγουν από την περιοχή, όπου επικρατεί χάος και πανικός.

Israel bombs orthopaedic department of Nasser Hospital as its deadly attacks on Palestine's Gaza continue. Nizar Sadawi has the latest pic.twitter.com/LjNC7inGWM — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 15, 2024

Η ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσε ότι το προσωπικό της στην περιοχή αναφέρει «μια χαοτική κατάσταση, με απροσδιόριστο αριθμό ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί».

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απηύθηναν έκκληση στο Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως την επίθεση, καθώς θέτει σε κίνδυνο ιατρικό προσωπικό και ασθενείς που είναι παγιδευμένοι μέσα στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου».

The gunshots in the background are horrifying. Israel is attacking Nasser hospital in Gaza. A hospital. pic.twitter.com/u1mHAcVXka — missfalasteenia (@missfalsteenia) February 15, 2024

