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26.03.2024 21:45

Γεωργιάδης: Θριαμβολογεί για τα απογευματινά χειρουργεία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, παρά τις ελλείψεις σε αναισθησιολόγους

26.03.2024 21:45
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Παραδέχτηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης την τεράστια έλλειψη αναισθησιολόγων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε από το να ανακοινώσει περιχαρής την έναρξη απογευματινών χειρουργείων στο εν λόγω νοσηλευτικό ίδρυμα.

Με ανάρτηση του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, ανακοινώνοντας την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων στο Ιπποκράτειο, παραδέχθηκε την τεράστια έλλειψη αναισθησιολόγων.

Ταυτόχρονα ο υπουργός Υγείας παραδέχθηκε ότι με το να νομιμοποιήσει το «φακελάκι» κατάφερε να μετακυλήσει το κόστος αύξησης των αποδοχών των υγειονομικών στους ασφαλισμένους.

«Το Ιπποκράτειο είναι το νοσοκομείο με τις μεγαλύτερες ελλείψεις σε αναισθησιολόγους και αυτός είναι και ο λόγος που σε όλες μου τις συνεντεύξεις εκτιμούσα ότι σε αυτό το νοσοκομείο δεν θα γίνουν απογευματινά χειρουργεία. Τελικά κάναμε λάθος. Και εκεί ξεκίνησαν τα Απογευματινά», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άδ. Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης θα βάλει απογευματινό σήμερα. Σήμερα το πρωί έγιναν όλα. Ζήτησε ο ασθενής να μπει. Έγινε η ομάδα άμεσα.

“Παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό ανακοινώνουμε με ικανοποίηση την έναρξη απογευματινών χειρουργείων στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Συγκεκριμένα, 68χρονος πολίτης (Β.Γ) ο οποίος εκτιμήθηκε στα εξωτερικά ιατρεία της Νευροχειρουργικής στις 21 Δεκεμβρίου 2023 με οσφυαλγία και διαγνώστηκε με κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, σήμερα 26.3.24 το απόγευμα θα χειρουργηθεί από ομάδα ιατρών της Β’ Νευροχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου ΓΝΘ Ιπποκράτειο”.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση μου δίνει μεγάλη χαρά και ενισχύει την πεποίθηση μου στην χρησιμότητα και στην επιτυχία της Μεταρρυθμίσεώς μας. Το Ιπποκράτειο είναι το Νοσοκομείο με τις μεγαλύτερες ελλείψεις σε Αναισθησιολόγους και αυτός είναι και ο λόγος που σε όλες μου τις συνεντεύξεις εκτιμούσα ότι σε αυτό το Νοσοκομείο δεν θα γίνουν Απογευματινά Χειρουργεία. Τελικά κάναμε λάθος. Και εκεί ξεκίνησαν τα Απογευματινά. Έτσι γίνεται και αυτό το Νοσοκομείο περισσότερο ελκυστικό για να προσελκύσει Αναισθησιολόγους και να λυθεί το πρόβλημα».

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