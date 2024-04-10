Διατροφή και γονιμότητα: Ποιες τροφές δυναμώνουν το σπέρμα

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Είστε έτοιμοι να γίνετε γονείς; Τότε ένας από τους πιο ισχυρούς συμμάχους σας είναι η σωστή διατροφή.
Ναι, καλά διαβάσετε. Μία ισορροπημένη, υγιεινή διατροφή, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, μπορεί να επιδράσει θετικά στη διαδικασία παραγωγής σπέρματος, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε τρεις μήνες. Επιπροσθέτως, μπορεί με αντίστοιχους μηχανισμούς να βελτιώσει τη ποιότητα των ωαρίων της γυναίκας, τα οποία σε αντίθεση με τα σπερματοζωάρια δεν αναγεννώνται, αλλά φθίνουν σε κάθε καταμήνιο κύκλο.
«Η διαδικασία της σύλληψης αποτελεί μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ οργανικών συστημάτων, ορμονικών μονοπατιών και άλλων διεργασιών. Είναι αποτέλεσμα της ένωσης ενός σπερματοζωαρίου με ωάριο, που γονιμοποιείται με αποτέλεσμα τη δημιουργία του επονομαζόμενου ζυγώτη» αναφέρει η κ. Ευθυμία-Κυριακή Δέδε Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης του ΛΗΤΩ και συνεχίζει: «Η διατροφή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και αφορά εξίσου και τα δύο φύλα».
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να πραγματοποιηθεί μια φυσιολογική σύλληψη είναι:
«Σημαντικότερος παράγοντας κρίνεται και ο φυσιολογικός Δείκτης Μάζας Σώματος, που ορίζεται ως το κλάσμα με αριθμητή το βάρος και παρονομαστή το ύψος υψωμένο στο τετράγωνο. Οι φυσιολογικές τιμές του κυμαίνονται από 20-24,9 (kg/m^2), ενώ τιμές που αποκλίνουν από το συγκεκριμένο εύρος χρήζουν διατροφικής παρέμβασης. Τόσο η απώλεια, όσο και η πρόσληψη βάρους, ανάλογα την περίπτωση, φαίνεται να επηρεάζουν τη γονιμότητα και των δύο φύλων» επισημαίνει.
«Στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής καταλληλότερο μοντέλο υιοθέτησης θεωρείται εκείνο της Μεσογειακής Διατροφής. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητη η εξατομικευμένη διατροφική παρέμβαση, βάσει ιατρικού ιστορικού και ιδιαιτεροτήτων του κάθε ζευγαριού» τονίζει.
Οι γενικές διατροφικές συστάσεις που προκύπτουν από τη προσαρμογή της Μεσογειακής Πυραμίδας στην αναπαραγωγική ηλικία περιλαμβάνουν:
«Ωστόσο, σε μία προσπάθεια διατροφικής προσέγγισης της κάθε προϋπόθεσης για επιτυχή σύλληψη, ξεχωριστά, υπάρχουν κάποια μικροθρεπτικά συστατικά που βάσει επιστημονικών στοιχείων, φαίνεται να συμβάλλουν σημαντικά.
Τη διαδικασία της ωοθυλακιορρηξίας φαίνεται να βελτιώνουν τα φυσιολογικά επίπεδα βιταμίνης D και ψευδαργύρου, καθώς σχετίζονται με τα επίπεδα της ΑΜΗ, αντι-μυλλέριος ορμόνη. Ακόμη η επαρκής πρόσληψη φυλλικού οξέος σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα σποραδικής ανωορρηξίας, όπως και η πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων είτε μέσω της διατροφής είτε μέσω συμπληρωμάτων διατροφής.
Διατροφικοί παράγοντες που επιδρούν θετικά στη γενικότερη ποιότητα του σπέρματος είναι πρωτίστως τα ω-3 λιπαρά οξέα. Ο συνδυασμός επαρκούς πρόσληψης βιταμίνης C με βιταμίνη Ε, μέσω της διατροφής, φαίνεται να μειώνει το φαινόμενο κατακερματισμού του DNA, διαδικασία που αφορά στην υγεία του σπέρματος και αυξάνει τον κίνδυνο αποβολών. Τέλος, το φυλλικό οξύ, ως απαραίτητο στοιχείο που συμμετέχει στη διαδικασία σπερματογένεσης, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει παραμέτρους που αφορούν τη μη φυσιολογική μορφολογία σπέρματος. Διατροφικές πηγές φυλλικού οξέος αποτελούν τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα όσπρια, τα εσπεριδοειδή και κάποια εμπλουτισμένα τρόφιμα του εμπορίου, όπως τα δημητριακά.
Για τη βελτίωση της ποιότητας των ωαρίων, τα θρεπτικά συστατικά που ξεχωρίζουν είναι η βιταμίνη D και τα αντιοξειδωτικά, ποικιλία των οποίων λαμβάνουμε από φρούτα και λαχανικά. Λόγος γίνεται και για άλλα στοιχεία, όπως τα επίπεδα μελατονίνης, το μικροβίωμα του εντέρου, ωστόσο είναι ακόμα υπό διερεύνηση.
Όσον αφορά την επίδραση της διατροφής στην επίτευξη φυσιολογικής εμφύτευσης του εμβρύου στην κοιλότητα της μήτρας, τα οφέλη σημειώνονται στην πάχυνση και αιμάτωση του ενδομητρίου. Ευεργετική δράση φαίνεται να ασκούν η βιταμίνη Ε και η L-αργινίνη, της οποίας η χρήση απαιτεί περαιτέρω ερευνητικά αποτελέσματα.
Τη διαδικασία γονιμότητας φαίνεται να επηρεάζουν κάποιες αναπαραγωγικές συνθήκες όπως η αδενομύωση, η ενδομητρίωση, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, η κοιλιοκάκη, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και κάποιες θυρεοειδικές δυσλειτουργίες. Ακόμα και στην περίπτωση των παραπάνω καταστάσεων, η εξατομικευμένη διατροφή δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης και θεραπείας, σε συνεργασία με την υπόλοιπη επιστημονική ομάδα», καταλήγει η κ. Δέδε.
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