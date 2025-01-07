Αρραβωνιάστηκαν Zendaya και Τομ Χόλαντ (Photos/Video)

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Η Zendaya και ο Τομ Χόλαντ αρραβωνιάστηκαν, σύμφωνα με το TMZ και το περιοδικό People.

Οι φήμες για τον αρραβώνα τους άρχισαν να φουντώνουν στο διαδίκτυο αφού η Zendaya παρευρέθηκε στις Χρυσές Σφαίρες το βράδυ της Κυριακής φορώντας ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι. Η ηθοποιός, που έφτασε χωρίς τον Χόλαντ, ήταν υποψήφια για την ερμηνεία της στο Challengers.

Οι θαυμαστές και οι σχολιαστές έσπευσαν να κυκλοφορήσουν βίντεο της Zendaya που εμφανιζόταν να επιδεικνύει το νέο κόσμημα σε άλλους σταρ της εκδήλωσης. Όταν οι Los Angeles Times τη ρώτησαν για το δαχτυλίδι εκείνο το βράδυ, εκείνη φέρεται να «χαμογέλασε και ανασήκωσε τους ώμους της μυστηριωδώς».

Το ζευγάρι των διασημοτήτων κρατά ιδιωτική τη σχέση τους. Οι εικασίες για το ειδύλλιό τους είχαν φουντώσει για χρόνια πριν δημοσιοποιηθεί τελικά το 2021 — όταν οι φωτογραφίες των παπαράτσι απαθανάτισαν τη Zendaya και τον Χόλαντ, και οι δύο τώρα 28 ετών, να φιλιούνται σε ένα αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες.

«Ένα από τα μειονεκτήματα της φήμης μας είναι ότι το απόρρητο δεν είναι πια στον έλεγχό μας και μια στιγμή που πιστεύεις ότι είναι ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που αγαπούν πολύ ο ένας τον άλλον είναι τώρα μια στιγμή που μοιράζεται με όλο τον κόσμο», είπε στο GQ το 2021.

Zendaya and Tom Holland's engagement was confirmed by "People" after she was photographed wearing a large diamond ring at the 2025 #GoldenGlobes.https://t.co/kg0THTo3Bb pic.twitter.com/EsdnzH7wbR January 7, 2025

Αν και η κουβέντα για το ζευγάρι είχε φουντώσει από το 2016, όταν το ζευγάρι συμμετείχε στο “Spider-Man: Homecoming”, και οι δύο αρχικά διέψευσαν τις φήμες για ειδύλλιο. Τα τελευταία χρόνια, οι δυο τους έχουν αποκαλύψει λίγες λεπτομέρειες της σχέσης τους και κάνουν σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις μαζί.

Ο Χόλαντ είπε πρόσφατα στο Men’s Health ότι συνήθως δεν πηγαίνει στο κόκκινο χαλί με τη Zendaya γιατί «δεν είναι η στιγμή μου, είναι η στιγμή της». Ωστόσο, υποστηρίζουν ανοιχτά ο ένας τον άλλον στις πρεμιέρες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρυφερές αναρτήσεις και σχόλια.

ZENDAYA SHOWING THE RING TO AMAY PASCAL WTFFFFF pic.twitter.com/5cORfwhuaV January 6, 2025

Το 2023, οι θαυμαστές παρατήρησαν ότι η Zendaya φαινόταν να φοράει ένα δαχτυλίδι με χαραγμένα τα αρχικά του Χόλαντ σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο nail artist της. Και στις Χρυσές Σφαίρες φέτος, ορισμένοι παρατήρησαν ότι η σταρ των «Challengers» φαινόταν να έχει κάνει το πρώτο της τατουάζ – το οποίο φαινόταν να είναι ένα «t», πυροδοτώντας περαιτέρω εικασίες.

«Δεν μπορώ να μην είμαι άνθρωπος και να ζω τη ζωή μου και να αγαπώ το άτομο που αγαπώ. Αλλά, επίσης, έχω τον έλεγχο του τι επιλέγω να μοιραστώ», είπε η Zendaya στο Elle το 2023. «Είναι να προστατεύεις την ειρήνη και να αφήνεις τα πράγματα να είναι δικά σου, αλλά και να μην φοβάσαι να υπάρχεις. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Ούτε αυτό είναι διασκεδαστικό. Το διαχειρίζομαι καλύτερα από ποτέ τώρα».

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