ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

07.08.2025 09:41

Φωτιά στη Θάσο: Χωρίς ενεργό μέτωπο μετά από ολονύχτια μάχη – Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για αναζωπυρώσεις (video)

07.08.2025 09:41
fwtia_canadair
Φωτογραφία αρχείου

Ολονύχτια μάχη έδωσαν οι επίγειες δυνάμεις πυροσβέσεις στη Θάσο, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο νησί το βράδυ τις Τετάρτης (6/8).

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν σε τέσσερα διαφορετικά μέτωπα, λίγο πριν από τις οχτώ χθες το βράδυ, και όλα δείχνουν πως οφείλονταν σε κεραυνούς, λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας που υπήρχε στο νησί.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων πυρόσβεσης, το έργο των οποίων ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στη Θάσο επικρατούσαν έντονοι άνεμοι. Μεγάλη κινητοποίηση υπήρξε και από την Καβάλα, με τη μετακίνηση πυροσβεστών και οχημάτων προς το νησί.

Με το πρώτο φως του ήλιου, δύο αεροπλάνα ξεκίνησαν ρίψεις νερού για προληπτικούς λόγους, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τυχόν αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν προληπτικά στο νησί, προκειμένου να μην υπάρξει καμία αναζωπύρωση λόγω των έντονων ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Γύρω στις τρεις τα ξημερώματα, ο δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι βοήθησαν στην κατάσβεση, αναφέροντας ότι:

«Οι Αγιοσκέπαστες Κοινότητες του Πρίνου και των Μαριών του Δήμου της Θάσου δοκιμάστηκαν από τον κίνδυνο της πύρινης λαίλαπας και στάθηκαν όρθιες! Για ακόμη μια φορά, η αυταπάρνηση των εθελοντών, η μαχητικότητα των πυροσβεστών και των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας, η γενναιότητα των χειριστών μηχανημάτων έργων τόσο των λατομικών επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών ιδιοκτητών μηχανημάτων έργων, η αποφασιστική συνδρομή των αστυνομικών και λιμενικών αρχών, η διαρκής συνεργασία των ναυτιλιακών εταιρειών και η άψογη εκτέλεση των καθηκόντων των αγγέλων πιλότων των εναέριων μέσων λειτούργησαν ως μια ισχυρή ασπίδα προστασίας για τον τόπο μας! Η Διοίκηση του Δήμου εκφράζει την ευγνωμοσύνη της σε όλους αυτούς! Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα!».

